Jan Oblak proti faktorju X

Navijači Bayerna, Bruggeja, Napolija in Tottenhama imajo večinoma sladke skrbi, njihovi klubi lahko drevi namreč že potrdijo končno prvo mesto v skupinskem delu nogometne lige prvakov, povsem drugačno pa je razpoloženje med privrženci Atletica in Barcelone.

V Kataloniji je računica enostavna: Inter (7 točk) v skupini C doma v zgodnejšem terminu ne sme premagati Viktorie iz Plzna (0), sicer bo že pred prvim sodnikovim žvižgom na Camp Nouu katalonski ponos udeleženec šestnajstine finala evropske lige, za nameček v Barcelono (4) prihaja razigrani Bayern (12), ki je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih zabil 27 golov.

1 gol je Janu Oblaku na treh tekmah zabil Alonso; vse sta odigrala v LP, ko je bil Bask član Bayerna, ki je z njim v postavi v Madridu dvakrat izgubil z 0:1.

»Upanje umre zadnje, čeprav so naše možnosti minimalne. To je kruta resnica, ne glede na rezultat iz Milana pa moramo pokazati našo konkurenčnost,« je povedal trener Kataloncev Xavi Hernandez. Atletico v Madridu čaka spopad s starim znancem Xabijem Alonsom. Bask je dolgo nosil dres mestnega tekmeca Reala in od 16 derbijev izgubil le dva, tokrat pa se bo kot trener Bayerja iz Leverkusna udaril z ekipo Jana Oblaka. Rdeče-beli bodo navijali tudi za Brugge, ki jih je nazadnje v prestolnici zadržal pri remiju brez golov, nov zdrs in zmaga Porta v Belgiji bi že pokopala upe Oblaka, ki se je v evropsko ligo tako hitro nazadnje preselil leta 2017 in jo na koncu tudi osvojil.

Pod Vezuvom tokrat mirno

»Tekma v Madridu je za nas kot finale,« je pritisk še dodatno dvignil Alonso, ki se mu evropska premiera na klopi Bayerja ni posrečila, Porto je farmacevte v gosteh ugnal s kar 3:0. Prav Portugalci bodo v zadnjem krogu gostili Atletico, ki si poraza v zmajevem gnezdu v nobenem primeru ne bo smel privoščiti. Lestvica ta hip pravi: Brugge 10, Porto 6, Atletico 4, Bayer 3.

V skupini A so najbolj mirni tam, kjer skoraj nikoli ni miru: pod Vezuvom, v Neaplju, bi lahko poleg izvrstnega začetka sezone v serie A, kjer Napoli drži vodilni položaj, proslavili tudi potrditev prvega mesta v skupini z Liverpoolom, Ajaxom in Glasgow Rangers, ki bodo zvečer tekmeci sinje modrih na stadionu Diega Maradone. Nizozemci bodo gostili Liverpool in potrebujejo zmago proti aktualnim angleškim in evropskim podprvakom, sicer lahko osmini finala LP že pomahajo v slovo. Kaj pravi lestvica? Napoli 12, Liverpool 9, Ajax 3 in Rangers 0, bolj izenačena je skupina D, kjer s 7 točkami vodi Tottenham. Londončani bi z zmago nad tretjeuvrščenim Sportingom, ki ima tako kot Marseille 6 točk, pred svojimi navijači potrdili prvo mesto, brez možnosti pa na zadnjem mestu s 4 točkami ni niti Eintracht iz Frankfurta, ki bo gostil Marseille.