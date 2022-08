Izničila tremo, da bo izničila upe tekmic

Evropska prvenstva v več panogah na istem prizorišču in sočasno, po Berlinu, tam le v kraljici športov, in Glasgowu leta 2018, se bodo za drugo izdajo nastanila v Münchnu. V bavarski prestolnici bodo tekmovali v devetih športih: atletiki, odbojki na mivki, kajakaštvu na mirnih vodah, kolesarstvu, namiznem tenisu, triatlonu, športni gimnastiki, veslanju in športnem plezanju.

V slednjih treh ter kolesarstvu BMX v prostem slogu in tistem na velodromu boje začenjajo danes, tako kot tudi na EP v plavanju, toda v slednjem v večnem mestu Rim. Slovenijo bo na mnogošportnem združenem evropskem prvenstvu zastopalo 78 športnikov in športnic, 22 v atletiki, 14 v kolesarstvu, v plezanju 13, po sedem jih bo v športni gimnastiki, namiznem tenisu in veslanju, v kajaku in kanuju na mirnih vodah in v triatlonu trije, v odbojki na mivki pa dve igralki oziroma en par. Slovenija bo imela veliko želez v ognju za odličje, nekaj žlahtnega se bo zagotovo skovalo.

Tudi Kristjan Čeh kotira visoko. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Janja in Kristjan bosta naša glavna aduta

Kovačica in kovač številka 1, da skujeta zlato kolajno, sta zagotovo plezalka Janja Garnbret in atlet Kristjan Čeh. Olimpijska prvakinja Garnbretova bo gotovo spet letela po plezalnih stenah! Z EP pa še nima zlatega odličja v posamični disciplini, leta 2015 je bila srebrna v težavnostnem plezanju, dve leti pozneje podprvakinja v balvanih. Leta 2017 je bila resda zlata v kombinaciji. Münchensko prvenstvo stare celine bo predstavljalo prvi tekmovalni preizkus na tekmah najvišje ravni tudi nove olimpijske discipline balvani – težavnost. Torej ima Korošica tri priložnosti za osvojitev najžlahtnejše kovine.

Janja Garnbret je pred Münchnom nastopila na manj tekmah svetovnega pokala, na tistih, na katerih je, pa je zmagala. Letos je nanizala štiri zmage v težavnosti in eno v balvanih.

Forma tam, kjer mora biti

»Forma je po rezultatih sodeč točno tam, kjer mora biti, in seveda grem na prvenstvo po zlato kolajno,« je razkrila 23-letnica o tem, na kaj cilja v bavarski prestolnici. »Potrudila se bom, da mi bo uspelo. Na vsako tekmo grem z enako osredotočenostjo. Tremo sem po tekmi na olimpijskih igrah skoraj izničila, kar pa ne pomeni, da grem na tekmo manj zbrana. Na prvenstvo grem tudi na preizkus, kako je videti nov format olimpijske kombinacije in kakšno bo dejansko točkovanje. Resda bo manjkalo nekaj punc, s katerimi sem si na svetovnih pokalih delila stopničke, a konkurenca je še vedno zelo močna. Želim si, da bodo smeri zahtevne, dovolj težke in da bom uživala na vsaki tekmi posebej,« je dodala Janja Garnbret.

Zbirka odličij plezalne wonder woman (čudežne ženske) iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je že do zdaj impresivna. Olimpijski naslov, sedem kolajn s SP od tega šest zlatih in ena srebrna, 52 stopničk v svetovnem pokalu, od tega 35 zmag (14 balvani, 21 težavnost), štirje naslovi skupne zmagovalke svetovnega pokala športnih plezalk (kombinacija), en naslov zmagovalke seštevka v balvanih in štirje naslovi skupne zmagovalke v težavnosti.