Iz zimskega premora okrepljeni, sveži in mladostni

V kakšnem ritmu in s kakšnimi potenciali je slovenska nogometna reprezentanca končala ligo narodov in napovedala boj za svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki? To sta ključni vprašanji za reprezentančni tabor s selektorjem Matjažem Kekom v ospredju po prvem posteuro tekmovalnem plesu, ki se je, kako simbolično, končal prav v mestu z najbolj glamuroznim plesom na svetu, na Dunaju.

Končni učinek, osem točk, tretje mesto v skupini B3, dve zmagi, obe proti najslabšemu in nekonkurenčnemu Kazahstanu, neodločena izida proti favorizirani Avstriji ter dva visoka poraza proti vzhajajoči sili Norveški. Niti zadnje dejanje s podaljškom kvalifikacij za obstanek v drugem kakovostnem razredu evropskega nogometa marca prihodnje leto ne bo spremenilo veliko. Slovenska reprezentanca je v treh mesecih šla skozi običajen in normalen proces države s krepko omejenimi človeškimi viri. Svoj vrhunec so nogometaši vendarle doživeli tri mesece prej na evropskem prvenstvu v Nemčiji in se tudi krepko čustveno ter tudi telesno izpraznili.

5 golov je v ligi narodov zabil Benjamin Šeško, po enega sta dala Adam Gnezda Čerin in Jan Mlakar.

Izkupiček in vsebina sta bila v skladu z vložkom in trenutnimi sposobnostmi. Najslabši Kazahstan je bil za Slovenijo preslab, Norveška in Avstrija pa igralno ter igralsko premočna. Liga narodov ni dala novega obraza niti nove ali posodobljene Slovenije. Morda je bilo pričakovati več od nje, ker je boljši tekmeci ne jemljejo več kot »tam eno« reprezentanco in se nanjo tudi ustrezno pripravijo. Nazadnje, prebrana je.

Slovenski selektor je napovedal okrepitve v strokovnem štabu. FOTO: Leon Vidic

Mimo uradnih javnih analiz je selektor dal vedeti, da bo pozimi najbrž treba izpeljati mini selekcijo (pomladiti) reprezentančnega kadra in jo posodobiti v sozvočju s prihajajočimi upi iz selekcije do 21 let. Prav v zadnjih tekmah proti najmočnejšima tekmecema, v katerih sicer ni blestel, vendar je nabiral pomembne izkušnje, je bil del te (ne)namerne selekcije 22-letni Konjičan Žan Vipotnik. Med posamezniki ni bilo izstopajočega igralca, po sijajnem startu je v povprečje padel tudi najboljši strelec Benjamin Šeško. Za ustvarjalnejšo in drznejšo Slovenijo v napadalnejšem delu igre pa je manjkal tudi bolj luciden igralec s potezo več. Ki pa ne sme rušiti hierarhije v igri in njenih najmočnejših delov: taktične discipline, fanatizma, vztrajnosti ...

V kvalifikacijah za SP še boljše reprezentance

Selektor Kek ni mož za nagle in nepremišljene poteze. Njegov »modus operandi« je povezan z ustvarjanjem igre in uglaševanjem orkestra na dolgi rok. Tudi zato ni bilo presenečenje, da se po napornem euru v ligi narodov ni odločil za korenitejše selektivne posege (za osvežitev z mlajšimi silami) in igralno taktične (k napadalnejši igri, ki zahteva daljše obdobje in je veliko bolj tvegana). Pri čemer so bili njegovi razlogi lahko objektivni, in v večji meri so tudi bili. Kek se je opiral na stare in preverjene sile ter na za »majhne« legitimno obrambno igro. Spremembe so narekovale bodisi poškodbe (Žan Karničnik) bodisi res občuten padec forme (praviloma zaradi neigranja v klubu, Andraž Šporar).

25 evropskih reprezentanc je na Fifini lestvici uvrščenih pred Slovenijo, ta je 52.

Selektorjeva opozorilna napoved – »v kvalifikacijah za SP nas čakajo še boljše reprezentance« – ni slepilen manever spretnega in izkušenega strokovnjaka, temveč realna ocena tega, kaj si Slovenci lahko obetajo v boju za mundial. Tudi zaradi spremembe sistema kvalifikacij in razširitev skupin (12) z manj reprezentancami se Sloveniji obeta še bolj trnova pot in še bolj zahtevni tekmeci. Manj tekem pomeni, da mora biti še manj slabih dnevov oziroma vsak spodrsljaj je lahko usoden.

Slovaška in Armenija morebitna nasprotnika Žreb za obstanek v skupini B lige narodov bo v Nyonu v petek, 22. t. m. Štiri tretjeuvrščene reprezentance iz B skupine so v bobnu 1, medtem ko so štiri drugouvrščene reprezentance iz skupine C v drugem bobnu. Najprej bodo izžrebali reprezentance iz bobna 2, k njim pa se bodo dodelile reprezentance iz bobna 1 in se nato oblikovali pari. Prvopostavljene reprezentance (B) bodo povratne tekme igrale doma. Slovaška in Armenija sta že morebitna nasprotnika, drugi so še lahko Kosovo ter Belorusija, Bolgarija ali pa Severna Irska (vsi iz skupine C3).

Katere in kako močne nasprotnike si lahko obetajo Slovenci, kaže lestvica Svetovne nogometne zveze, na kateri je pred Slovenijo (52.) kar 25 evropskih reprezentanc. Na mundial se bo iz Evrope sicer uvrstilo 16 reprezentanc.