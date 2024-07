Hrvati ogorčeni: Dončić pozival nasprotnika, naj zgreši prosti met?

Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnji tekmi kvalifikacijske skupine za olimpijske igre na turnirju v Grčiji premagala Novo Zelandijo s 104:78. Čeprav so slavili prepričljivo, ta zmaga Slovencem ne zadošča za prvo mesto, ampak le za drugo, Hrvaška pa je v skupini končala na prvem mestu.

Ena podrobnost s tekme pa ni razveselila navijačev hrvaške reprezentance in tudi ljubiteljev 'fair playa' v športu ne, pišejo hrvaški mediji. Novozelandec Shea Ili je namreč pri slovenskem vodstvu za 26 točk 17,8 sekunde pred koncem tekme zgrešil drugi prosti met in gestikuliral proti Luki Dončiću, ki je skozi nasmešek pokazal, da je dobil, kar je želel. Slovenci so nato krenili v napad, za prvo mesto v skupini so potrebovali trojko, a sta zgrešila tako Gregor Hrovat in kot tudi Dončić.

Slovenija je potrebovala zmago z desetimi točkami razlike za drugo mesto v skupini in jo na krilih Dončića, ki je dosegel 36 točk, 11 skokov in 10 podaj, tudi dosegla. Po uvodnem porazu s Hrvaško je zasedla drugo mesto v skupini, povsem blizu pa je bila tudi prvemu mestu, ki ga bi dosegla z zmago z 29 točkami razlike. V soboto se bo v polfinalu pomerila z gostitelji Grki.