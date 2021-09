Handanović jih je slišal

Slovenski nogometni legionarji so konec tedna opozorili nase na različne načine, posebno budno je njihov učinek spremljal selektor Matjaž Kek, ki bo jutri razkril karte za oktobrski del bojev za Katar 2022. Kek ni videl veliko uspešnih iger nosilcev slovenske igre. Najodmevnejše je bilo v boju za vrh prvenstev v Španiji in Italiji. Kek bo na Brdu pri Kranju predstavil seznam imen, na katera bo računal oktobra, pozneje pa bo načrtoval priprave na Štajerskem. Domicil reprezentance bo Ptuj z okolico, ki je nekoč že bil srečno izhodišče za ustvarjanje slovenske igre. Oktobra čakata Slovenijo dve tekmi: prva 8. oktobra na Malti, druga tri dni pozneje z Rusijo kje drugje kot v Ljudskem vrtu. Kek bo imel na voljo dva treninga več kot septembra, saj bo prva tekma v petek, druga v ponedeljek, pogled na lestvico pa je zgovoren (Hrvaška in Rusija po 13, Slovaška 9, Slovenija 7, Malta in Ciper po 4). Slovenska reprezentanca bo morala oktobra pokazati bistveno več kot ta mesec, na obzorju so tudi večje spremembe, ki jih je v zadnjih tednih napovedal tudi Kek. »Spremembe« pa ne potrebuje le Slovenija, pač pa tudi – Atletico Madrid.



Njegov vratar Jan Oblak je po tekmi rdeče-belih v Baskiji govoril zelo podobno kot nedavno v Splitu, kjer so Hrvati popolnoma nadigrali brezvoljne Slovence. Minuli konec tedna v Vitorii ni bilo tako hudo, Alaves je presenetljivo premagal Madridčane z 1:0, toda Škofjeločan je po tekmi izbral podobne besede. »Jasno je, da se nismo izkazali, gol smo prejeli po naši napaki. Sploh ni pomembno, kdo začne tekmo in kdo stoji na drugi strani, odziv bi moral biti vseskozi enak. Danes so vsi enako dobri igralci in ekipe, ključen je pristop. Od prve minute moramo pokazati, da želimo opraviti nekaj več, da nas zanima zmaga in da bomo to takoj pokazali tudi tekmecu na igrišču. To nam zdaj manjka, toda že na naslednji tekmi moramo pokazati, da nas zanima le boj za prvo mesto,« je zatrdil Jan Oblak, ki so mu v dnevniku Marca – kot vsem drugim pri Atleticu – namenili eno zvezdico. Atletico je po prvem porazu v tej sezoni izgubil vrh lestvice, ki po novem pripada mestnemu rivalu Realu, pred njim je tudi Sevilla. Toda Oblak v komentarju časnika Marca ni bil krivec za prvo ničlo trenerja Diega Simeoneja, v časniku so bolj izpostavili pomen Kokeja – ostal je na klopi –, nujen boljši odziv branilcev pred Oblakom (gre za linijo Hermoso-Felipe-Savić) in pogumnejšo igro Antoina Griezmanna. Iličić skoraj do gola Močneje kot Oblak jih je slišal njegov predhodnik med vratnicama reprezentance Samir Handanović. Na Ljubljančana se je usul plaz kritik po lokalnem derbiju med Interjem in Atalanto na milanskem San Siru (2:2). Handov učinek bi lahko predstavili z zapisanim v časnikih Gazzetta dello Sport (ocena 5) in Corriere dello Sport (4,5). Gazzetta je zapisala: »Dobra obramba po Iličićevem strelu ne more zbrisati ostalega. Odbita žoga pri strelu Ruslana Malinovskega, prejetega gola za 2:3 ga je obvaroval VAR,« Corriere pa dodal: »Parada po Iličićevem strelu, huda napaka za prejeti gol za 1:2 in na koncu nova napaka, ki jo je prikril VAR.«



V Gazzetti so šli še dlje in objavili poseben članek, v katerem špekulirajo, da bo Inter po koncu sezone našel novo rešitev na položaju št. 1. Prvi kandidat naj bi bil Andre Onana, 25-letni kamerunski vratar v majici Ajaxa. Handanoviću, ki je 14. julija dopolnil 37 let, namreč po koncu sezone poteče pogodba, klubski direktor Beppe Marotta pa je potrdil interes za novega vratarja, so dodali v Gazzetti. Josip Iličić? Gazzetta mu je namenila oceno 6,5 (Malinovskemu 8) in zapisala: »Iličić ni imel v nogah takšne hitrosti kot Malinovski, toda v tekmo je vstopil dobro, motivirano, hitro je dal vedeti, da ga zanima nekaj več, gol za zmago s 3:2 mu je preprečil Handanović.« Corriere dello Sport mu je prisodil oceno 5,5: »En strel, v seštevku pa ni izkoristil ponujene priložnosti.«

