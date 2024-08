Glavni atletski adut Kristjan Čeh danes začenja lov na kolajno

Ptujski orjak Kristjan Čeh je okrepil slovensko izbrano vrsto v olimpijski vasi v Parizu. In krepko zvišal tudi njeno povprečno višino. V francosko metropolo je dopotoval v odlični formi, majhne težave s hrbtom bo hitro odmislil in se pripravil na met diska, v katerem kot evropski prvak meri na sam vrh. »Opravili smo odlične priprave na tekmo, v zadnjih tednih smo predvsem pilili tehniko, brez odlične tehnike je v metu diska težko kaj doseči,« pojasnjuje eno glavnih slovenskih orožij za kolajno.

Ko smo se tekom letošnje sezone pogovarjali z glavnim adutom slovenske atletike, ni skrival visokih ambicij. »Sem svetovni in evropski prvak, jasno je, kaj mi še manjka,« je bil samozavesten Čeh. Proti kolajni je pogledoval že v Tokiu, a se mu takrat ni izšlo, letos pa cilja mnogo višje od petega mesta.

»Privilegij iger v Evropi je, da lahko na prizorišče prideš pozno, kar nam je omogočilo, da smo naredili enako pripravo kot na vsako drugo tekmo. Prišel sem dva dni pred tekmo, treningi doma so veliko bolj kakovostni, tu se je potrebno ubadati s prevozom, z množico atletov, doma je mnogo lažje,« je razloge za kasnejši prihod, v Pariz je prišel v sobotnih popoldanskih urah, razkril Čeh.

Če v prvem metu prestopiš in v drugem storiš manjšo napako, si v tretjem že pod velikim pritiskom.

Pred današnjimi kvalifikacijami (11.35) Ptujčan ne deluje prav nič živčno, čeprav se zaveda, da ne bo lahko: »Naporne so, morda so celo najtežji del tekmovanja, ker imamo na voljo le tri mete. Če v prvem prestopiš in v drugem storiš manjšo napako, si v tretjem metu že pod velikim pritiskom.« Čeh bo disk metal v drugi skupini, prva bo s kvalifikacijami začela malo po deseti uri. Izognil se je vsem največjim tekmecem, svetovni rekorder Mykolas Alekna, svetovni prvak Daniel Ståhl, pa vse boljši Avstrijec Lukas Weisshaidinger, Avstralec Matthew Denny in še kdo bodo metali v skupini pred njim.

Konkurenca na vrhuncu

Kako bo torej videti današnji prvi tekmovalni dan v Parizu? »Vstal bom okrog 7.30 ali pa ob 8. uri, nato se bom počasi pripravil na odhod, na avtobus iz olimpijske vasi do stadiona (oddaljen je le 10 minut vožnje, za Čeha in druge atlete je lokacija olimpijske vasi ugodna, op. p.) bomo šli ob 9.30, nato pa me ob 11.35 čaka tekma.«

Na evropskem prvenstvu je bilo za zlato dovolj že preseženih 68 metrov, tokrat bo nekoliko drugače. »Na olimpijskih igrah bodo odlično pripravljeni vsi, konkurenca bo zagotovo na vrhuncu in mislim, da bomo videli kar nekaj dolgih metov, več jih bo šlo čez 70 metrov,« na dejstvo, da v boju za žlahtne kovine ne bo prostora za napake, opozarja z daljavo 71,86 metra slovenski rekorder v metu diska.