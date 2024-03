Gajser v lov na šestico, za tekmeca bo imel tudi Slovenca

Ljubiteljem motokrosa se obeta ena najbolj razburljivih sezon. Začela se bo jutri, kjer bo v mestu Villa La Angostura velika nagrada Argentine, prva od kar 20 predvidenih dirk v sezoni 2024. V njej bodo slovenski navijači prišli na svoj račun, Tim Gajser, ki je lani zaradi poškodbe izpustil večji del sezone, bo želel osvojiti šesti naslov svetovnega prvaka, petega v MXGP. V elitnem razredu se mu bo pridružil tudi Jan Pancar.

Motorji bodo resno zabrneli že danes ob 20.10, ko bodo kvalifikacije, prva dirka 450-kubičnih motorjev bo v nedeljo ob 17.15, druga ob 20.10. Dobro leto je minilo od hude poškodbe Gajserja (Honda) na zadnji pripravljalni dirki v Trentinu. Slikovito dirkališče v gorati Patagoniji s trdo podlago mu je eno najljubših, tam je leta 2022 suvereno zmagal, v Argentini je bil najboljši tudi leta 2016 v prvi sezoni v MXGP, ko je tudi osvojil naslov.

Sezona bi lahko bila najbolj razburljiva, podobna tisti iz leta 2021, ko se je o zlati tablici odločalo na zadnji dirki, na koncu pa je imel Jeffrey Herlings (KTM) pet točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki) in 20 pred Gajserjem. Vsi glavni favoriti so zdravi. Naslov prvaka bo branil Jorge Prado (GasGas), 23-letni Španec, ki je bil prvak v MX2 v letih 2018 in 2019.

5 naslovov svetovnega prvaka ima Tim Gajser, 4 v MXGP in 1 v MX2.

Vseeno za favorita veljata Gajser in Herlings. Slednji je imel podobno nesrečno lansko sezono. Poleg omenjenih med favorite za zmage na dirkah sodijo tudi Jeremy Seewer (iz Yamahe je prestopil h Kawasakiju), Glenn Coldenhoff (iz Yamahe v Fantic), Maxime Renaux (Yamaha) in Ruben Fernandez, Gajserjev moštveni kolega in zmagovalec lanske VN Argentine.

Zanimivo bo videti, kako se bo v MXGP znašel mladi Belgijec Jago Geerts (Yamaha), ki je bil štirikrat zapored drugi v MX2. Pancar je bil v svojim moštvom JP353, v katerem je praktično samo še njegov oče, najboljši med netovarniškimi vozniki, 11., tudi v MXGP bo na svojem, kot so pokazale pripravljalne dirke v Italiji, pa mu močnejši motor ustreza.

Strastni navijači

Seveda se bo težko kosal z Gajserjem, ki komaj čaka, da se začne. »Lepo je biti spet nazaj v Argentini, potem ko sem lansko dirko izpustil. Vedno je veliko strastnih navijačev. Seveda bi rad zmagal, a nočem iti na silo, saj bo sezona dolga. Imamo nov model CRF450R, ki ga je užitek voziti,« je povedal Tiga243.

Za slovenske navijače bodo najbolj zanimive dirke za VN Trentina (Pietramurata, 14. april), Italije (Maggiora, 16. junij) in VN Češke (Loket, 21. julij), tudi zadnja dirka bo v Italiji, a prizorišča še niso določili.