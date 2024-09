Gajser na vse ali nič

Po 203 dneh in 19 dirkah na treh celinah bomo v nedeljo dobili svetovnega prvaka v razredu MXGP v motokrosu. Kandidata sta dva, branilec lovorike Jorge Prado in slovenski šampion Tim Gajser. V rahli prednosti je Španec, ki ima sedem točk prednosti, ob tem pa bo na VN Kastilje-La Manche v Cozarju imel tudi močno podporo navijačev. Ti pričakujejo zmago domačega matadorja, ampak 28-letni Tiga243 ima svoj načrt, kako priti do šestega naslova, petega v elitnem razredu 450-kubičnih motorjev.

Škoda zadnje dirke na Kitajskem, kjer je spored krojil tajfun. Sploh prve vožnje, na kateri je zaradi niza nesrečnih okoliščin in padcev Gajser zasedel šele 17. mesto. Tako se je prednost 14 točk spremenila v zaostanek sedmih. Tako Slovenec nima več usode povsem v svojih rokah. Če bo v sobotnih kvalifikacijah in obeh nedeljskih vožnjah osvojil maksimalnih 60 točk in bo Prado vselej drugi, bo prvak mladi as moštva GasGas. Po točkah bi bila sicer izenačena, a je Prado v sezoni dobil 10 dirk, Gajser pa 4. Zato bi bilo dobro, če bi slednji že v soboto vzel vsaj dve točki velikemu tekmecu. To mu je uspelo že večkrat, osemkrat je prvi izbiral startni položaj in v kvalifikacijah osvojil 165 točk, 23 več od Prada.

7 točk zaostanka ima Tim Gajser za Jorgejem Pradom.

Gajser je bil lastnik rdeče tablice neprekinjeno od 9. junija in VN Latvije. Kot je spoznal, je lažje napadati kot braniti. Upa, da bo to pravilo šlo tokrat v prid njemu. Navsezadnje je pritisk na Pradu kot prvaku in domačinu ogromen, star pa je šele 23 let.

Gajser ima izkušnje na svoji strani. »Vse do zadnje dirke je bilo vse po načrtih, res sem se dobro počutil. No, saj se tudi zdaj dobro počutim na motorju. Na Kitajskem v prvi vožnji sreča ni bila na moji strani, veliko sem imel težav s padci in potem motorjem. Kljub temu sem se nato sestavil in drugo tekmo odpeljal, kot znam. Sem v dobri formi,« je povedal Gajser, ki ga zatem čaka še nastop v pokalu narodov.

Pomoč dobrodošla

Prado ima 943 točk, Gajser 936, tretji Jeffrey Herlings (895) realno že preveč zaostaja, bi pa lahko tako kot Jeremy Seewer, Romain Febvre in morda celo Jan Pancar, ki je v Šanghaju s petim mestom dosegel rezultat kariere, krojil končni razplet. Vsak, ki bi se znašel med Gajserjem in Pradom, bi bil zelo dobrodošel. To bi lahko bil tudi Gajserjev moštveni kolega v Team HRC Ruben Fernandez, ki bo letos prvič dirkal v Španiji. Obe prejšnji preizkušnji je dobil Prado.

»Vem, kaj mi je storiti v Španiji ta konec tedna. Naredil bom vse, kar lahko, da to uresničim. Zavedam se, da ne bo lahko, a dirke, kot je ta, so razlog, zakaj se ukvarjamo s tem športom. Če bom dobil vse tri preizkušnje, bom imel zelo lepe možnosti za naslov, zato je to moj edini cilj. Moštvo je vse leto zelo trdo delalo, sezona je bila najbolj naporna doslej. Zdaj je pred nami zadnja dirka, hočem jo končati na vrhu za vse nas,« je za Hondino stran dejal Gajser, prvak v letih 2015 (MX2), 2016, 2019, 2020 in 2022.