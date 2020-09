Francija še z drugo klasiko

Kar nenavadno je odštevanje do Roland Garrosa v zadnjih septembrskih deževnih dneh. V primerjavi z ustaljenim koledarjem sloviti pariški teniški turnir zaostaja za štiri mesece, a takšna je pač cena prav posebnega leta, v katerem je športni svet ostal brez olimpijskih iger, nogometnega eura in tudi Wimbledona. Tako bo prav spektakel na peščeni podlagi v francoski metropoli, tokrat s šestimi slovenskimi akterji, zaokrožil letošnjo prestižno serijo turnirjev za grand slam. »Tour de France in Roland Garros sodita med naše letne klasike,« je pred kratkim v posebnem pogovoru poudarila Florence Ferrari, veleposlanica Francije v Sloveniji, in se veselila, da navzlic zahtevnim razmeram pandemije zloveščega virusa rojaki v domovini vendarle prirejajo omenjena športna spektakla. V francoski metropoli so naši športniki že večkrat vidno opozarjali nase, tudi v teniškem utripu turnirja je bil slovenski pečat viden. Najbolj leta 1977, ko je Mima Jaušovec dvignila pokal zmagovalke. Ta je doslej sploh edini za kogar koli iz Slovenije na turnirjih serije za grand slam. V izjemni konkurenci – pa četudi tokrat ne bo newyorške zmagovalke Naomi Osaka, pariške branilke lovorike Ashley Barty kot tudi ne Biance Andreescu – se zdi novo slovensko končno slavje utopično, seveda pa bi bilo iz našega zornega kota že imenitno, ko bi vsaj kdo med četverico adutov v posamični konkurenci (Aljaž Bedene, Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan) dočakal drugi teden turnirja, kar se zdi zlasti težko dosegljivo za zadnji dve. V boj z nekdanjima št. 1 Pred sicer silno obetavno Juvanovo je že za uvod zelo visoka ovira. Pomerila se bo z Angelique Kerber, trikratno zmagovalko turnirjev serije grand slam (Melbourne 2016, New York 2016, Wimbledon 2018) in obenem največjo zvezdnico nemškega ženskega tenisa po upokojitvi nepozabne Steffi Graf. Tudi pred Zidanškovo je silno zahtevna naloga – Garbiñe Muguruza, tako kot omenjena Nemka tudi že številka 1 ženske svetovne lestvice, predstavlja španski tenis, ta pa je sploh na pariškem pesku kot doma. Sploh v izvedbi izjemnega Rafaela Nadala, že 12-kratnega zmagovalca Roland Garrosa! Bedene in Hercogova pa bosta imeli opraviti za uvod z lažjima tekmecema – Arthur Rinderknech in najstnica Diane Parry sta resda domačina, vendarle pa doslej še brez vidnejših dosežkov na turnirjih najvišje ravni. Slovenske barve bosta med dvojicami branili še Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Na seznamu favoritov ni prav novih imen. Posebej bo po nesrečni newyorški diskvalifikaciji motiviran Novak Đoković, lani tu v polfinalu ni bil kos Dominicu Thiemu, nazadnje zmagovalcu odprtega prvenstva v ZDA. V ženski konkurenci na stavnicah prepričljivo vodi Romunka Simona Halep.