Ferski otoki so hit rokometnega eura v Nemčiji

Že prvi teden je potrdil, da je 16. evropsko prvenstvo v rokometu zadetek v polno. Za začetek je padel rekord v Düsseldorfu s 53.000 gledalci. Polne so tudi dvorane, med njimi Mercedes-Benz Arena v Berlinu, kjer so sinoči zadnjo tekmo odigrali Slovenci in se preselili v Hamburg.

Brez dvoma pa je hit predtekmovalnega dela, ki se končuje danes, reprezentanca Ferskih otokov. Ne samo, da se je prvič uvrstila na veliko tekmovanje, namučila je Slovence in senzacionalno osvojila točno proti Norveški. Rokomet je dobil novo resno ekipo, pred katero je svetla prihodnost. In strastne navijače.

»Ali imate vžigalnik, pred desetimi leti sem opustil kajenje, a zdaj moram enega prižgati,« je slaba razvada po zgodovinski točki proti Norveški premagala možakarja srednjih let, enega od več kot 5000 navijačev Ferskih otokov, ki so uprizorili fantastično vzdušje v dvorani. Hitro se je razširila vest, da je v njej 10 odstotkov vseh prebivalcev majhne otoške države sredi Atlantika, kjer je dvakrat več ovc kot ljudi.

Le za številko

Izkazalo se je, da večina ni prišla z letalom iz Torshavna ali s trajektom, ki ob dobrem vetru pluje do Danske 32 ur, v nasprotnem pa 40. Šlo je za ljudi, ki živijo na Norveškem, Danskem, Švedskem in imajo korenine na Ferskih otokih, kjer so si Vikingi v 9. stoletju ustvarili prva bivališča.

Danec Peter Bredsdorff-Larsen je kot trener Silkeborga vodil tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Sebastiana Skubeta. »To je velika prelomnica za Ferske otoke, velik uspeh za malo deželo. Najmanjšo, ki se ji je uspelo uvrstiti na EP. Ni pa naključje, za nami so leta trdega dela. Nismo pa tukaj le za številko, želimo prikazati dobre predstave,« je povedal Bredsdorff-Larsen, ki ima najmlajšo reprezentanco na EP. V njej sta tudi dva zvezdnika, 21-letni Elias Ellefsen á Skipagøtu igra za Kiel, njegov vrstnik Hakun West av Teigum za Füchse Berlin.

O tem so se lahko prepričali Slovenci, ki so komaj odnesli celo kožo (32:29) in še bolj Norvežani, ki so izgubili točko (26:26), potem ko je Elias Ellefsen á Skipagøtu tri sekunde pred koncem zadel s sedmih metrov in sprožil pravo evforijo na tribunah. »Na pravi poti smo, prihodnost našega rokometa je svetla. Navijači so bili neverjetni, dajali so nam nadčloveško energijo. V naslednjih letih se bo o nas še veliko govorilo,« je bil vzhičen mladi zvezdnik.