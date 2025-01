Fenomenalna Nika Prevc! Ubranila je turnejo dveh večerov smučarskih skakalk

Po torkovi zmagi v Garmisch-Partenkirchnu je Nika Prevc z izjemnim skokom (134,5 metra) ugnala vse tekmice tudi v Oberstdorfu. To je že njena četrta letošnja zmaga v svetovnem pokalu.

Druga Slovenka Ema Klinec (121 in 129 m, 297,5) je bila šesta.

Nika Prevc s svojo enajsto zmago do 125. za slovenske skoke Nika Prevc je z zmago na drugi tekmi smučarskih skakalk v okviru turneje dveh noči v Oberstdorfu števec slovenskih zmag v svetovnem pokalu pomaknila na 125. Slavila je enajsto posamično zmago v pokalu in četrto v tej sezoni, v kateri brani veliki kristalni globus.

Na drugem in tretjem mestu sta bili Norvežanki, Anna Odine Stroem (129 in 132 m, 304,5) in Eirin Mario Kvandal (122,5 in 139 m, 300,1). Četrta je bila vodilna v seštevku pokala, Nemka Katharina Schmid (130,5 in 123,5 m, 299,4). Za njo je branilka velikega globusa Nika Prevc na drugem mestu zelo znižala zaostanek.