Vražja Nika Prevc do jubilejne desete zmage in vodstva na turneji: »To najlepši način, kako končati leto«

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka prve tekme turneje dveh večerov v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Za deseto zmago v svetovnem pokalu je branilka skupne zmage na turneji ugnala Norvežanko Eirin Mario Kvandal in Avstrijko Evo Pinkelnig. Druga slovenska predstavnica Ema Klinec je bila 12.

Zadnja dobitnica velikega kristalnega globusa Prevc je imela že po prvem skoku kljub velikim težavam v zraku 4,5 točke prednosti pred tekmicami. V drugo je nato storila še korak dlje in zanesljivo prišla do jubilejne desete zmage v svetovnem pokalu.

Prvo je dosegla pred dobrim letom dni v Engelbergu. Za žensko smučarsko skakanje v Sloveniji je to 23. posamična zmaga v svetovnem pokalu. Več skakalnih zmag v svetovnem pokalu imata le njen brat Peter Prevc (24) ter Primož Peterka (15).

Nika Prevc je danes zanesljivo ugnala drugouvrščeno Kvandal (268,6) in tretjo Pinkelnig (259,3), ki je v finalu pridobila dve mesti.

Skakalnica ji ustreza

»Moram se strinjati, ta skakalnica mi res ustreza. Tudi zaradi lanske zmage se tu počutim samozavestno. Vesela sem, ker mi sta mi uspela dva lepa skoka," je v prvem odzivu za organizatorje tekmovanja dejala Prevc in o prihajajočem slavju pred vstopom v novo leto dodala: "Nekaj malega imamo sicer pripravljeno, a upam, da se bom dovolj naspala za jutrišnjo tekmo.«

»Ta tekma mi je nekaj pomenila in res je to najlepši način, kako končati leto,« pa je dejala za RTV Slovenija. Čeprav je dan prej po kvalifikacijah dodala, da je želela ohraniti mirnost na današnji tekmi, ji to ni uspelo: »Nisem ohranila mirnosti. Oba skoka sta bila kar precej raztresena, a veseli me, da lahko kljub temu skočim daleč.«

Od varovank glavnega trenerja Jurija Tepeša se je na prvo tekmo turneje uvrstila le še Ema Klinec (237,6). Končala je na 12. mestu, potem ko je po prvi seriji, ki je potekala na izpadanje s 15 pari, zasedala 14. mesto.

Že v ponedeljkovih kvalifikacijah so izpadle Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Tina Erzar in Katra Komar.

V skupnem seštevku

V skupnem seštevku se je 19-letna Prevc še nekoliko približala vodilni Nemki Katharini Schmid. Ta ima 505 točk, Prevc je zdaj pri 429. Ema Klinec je zdrsnila na sedmo mesto, zbrala je 212 točk.

V sredo bodo skakalke opravile kvalifikacije in še drugo tekmo turneje, ki bo v Oberstdorfu. Kvalifikacije bodo na sporedu ob 14.45, tekma pa se bo začela ob 16.15.