Evenepoel olimpijski prvak, Tratnik pokazal odlično vožnjo

Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel je zmagovalec cestne dirke na olimpijskih igrah v Parizu. Na razgibani trasi dolgi 273 km v okolici francoske prestolnice se je Belgijec 15 km pred ciljem odpeljal tekmecem in na koncu ciljno črto, kljub menjavi kolesa le 3 km pred koncem, prečkal 1:11 minute pred srebrnim domačinom Valentinom Madouasom.

Kolesarji so se danes pognali na najdaljšo olimpijsko dirko v zgodovini. V 273 km so prekolesarili tudi 2800 višinskih metrov razlike, bronasto medaljo pa si je po ciljnem sprintu manjše skupine, v katero se je pred koncem priključil tudi najboljši Slovenec Jan Tratnik, priboril še en Francoz Christophe Laporte z zaostankom 1:16 minute.

Redord Belgijca

Evenepoel je z današnjo zmago postal prvi moški v zgodovini OI, ki je dobil tako cestno dirko kot vožnjo na čas. V deževnem kronometru je Belgijec za 15 sekund ugnal Italijana Filippa Ganno in za 25 svojega rojaka Wouta van Aerta.

Prav tako je svetovni prvak cestne dirke iz leta 2022 postal najmlajši zmagovalec olimpijske cestne dirke s 24 leti. Slavil je tudi z največjo razliko po letu 1980, takrat je Rus Sergej Suhoručenkov zmagal s skoraj tremi minutami naskoka. Za Belgijca pa je to sicer 58. profesionalna zmaga v karieri in osma v letošnji sezoni.

Od Slovencev je dirko najvišje končal Tratnik, ki je ciljno črto pred Eifflovim stolpom prečkal kot osmi v času tretjeuvrščenega Laporta. Luka Mezgec je zaostal 7:23 minute in zasedel 38. mesto. Preostala Slovenca Matej Mohorič in Domen Novak nista končala dirke. Prvi je imel okoli 50 km pred ciljem tudi tehnične težave in moral menjati kolo.