Euro 2024: Portugalska – Francija 0:0 (polčas)

Na evropskem nogometnem prvenstvu se je začelo četrtfinale. V Stuttgartu je Španija premagala Nemčijo, v Hamburgu pa poteka še obračun med Francijo in Portugalsko, ki je v osmini finala po streljanju enajstmetrovk izločila Slovenijo.

Francija in Portugalska v dosedanjem delu prvenstva nista na ravni, na kateri so ju pričakovali strokovnjaki. A v preteklosti sta že dokazali, da sta dobri turnirski ekipi, ki znata stopnjevati kakovost svojih predstav. Posebno to velja za Francijo, finalistko zadnjega svetovnega prvenstva. Ta na prvih štirih tekmah iz igre sploh še ni dosegla gola. Njuni tekmeci so si dvakrat zabili avtogol, enkrat pa so bili Francozi uspešni z enajstmetrovke.

A so Francozi ob tem prejeli zgolj en zadetek na štirih tekmah, Portugalska pa je že na tekmi s Slovenijo imela težave priti do gola. Portugalski selektor Roberto Martinez zato upa, da bodo njegovi varovanci v napadu znali ustvariti več priložnosti.