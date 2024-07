Etapa Philipsenu, Pogačar mirno do cilja

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Gruissana do Nimesa (188,6 km) je bil najboljši po sprintu glavnine. Čas zmagovalca je pripadel tudi vodilnemu na dirki Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates), ki je odpeljal 100. etapo na dosedanjih francoskih pentljah.

Pogačar, ki je dobil 14 etap in na stopničkah stal v 28 od 100 odpeljanih etap, je brez težav preživel vroč dan v sedlu ter ohranil vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima še naprej 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:19 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že slabih 11 minut in več.

Ciljno črto so prečkali tudi ostali Slovenci, Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je v sprintu skušal pomagati Dylanu Groenewegnu, a je nizozemski as zasedel le 19. mesto.

V sredo bo na sporedu zahtevna 17. etapa od Saint-Paul-Trois-Chateauxa do Superdevoluyja (177,8 km). Kolesarji bodo morali premagati 2850 višinskih metrov, veliko večino od teh v zadnjih 40 km s tremi klanci.