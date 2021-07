Enajstmetrovke Špance popeljale v polfinale

Španska nogometna reprezentanca je prva polfinalistka letošnjega evropskega prvenstva. V prvem četrtfinalu so v ruskem Sankt Peterburgu ugnali Švico po streljanju enajstmetrovk s 4 : 2 (1 : 1). V prvem polčasu so si Švicarji zabili avtogol, Xherdan Shaqiri je izenačil v drugem, po nogometni loteriji pa je imela več sreče Španija. V polfinalu v torek, 6. julija, se bodo v Londonu na Wembleyju pomerili z boljšim iz drevišnjega obračuna med Belgijo in Italijo v Münchnu. Španci so doslej trikrat zmagali na prvenstvu stare celine. Prvič leta 1964, nato pa leta 2008 in 2012.



Preostali tekmi četrtfinala bosta na vrsti v soboto. Ob 18. uri se bosta v Bakuju v Azerbajdžanu pomerili reprezentanci Češke in Danske, tri ure kasneje pa v Rimu še Ukrajina in Anglija. Oba zmagovalca sobotnih tekem bosta na Wembleyju igrala 7. julija.

