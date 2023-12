Ema Klinec verjame, da lahko pokaže še več

Teden dni po smučarskih skakalcih so sezono svetovnega pokala odprle še skakalke, ki so se minule konec tedna – tako kot fantje – med seboj pomerile na obeh napravah v Lillehammerju. Na srednji skakalnici je zmago požela Japonka Juki Ito (90,5 m in 94 m), na veliki pa je včeraj vse po vrsti presenetila Francozinja Josephine Pagnier (140,5 m in 134,5 m), ki se je sploh zavihtela na najvišjo stopnico odra za najboljše.

Toda podvig 21-letne športnice iz Chaux-Neuva, ki je s krstno zmago v svetovnem pokalu oblekla tudi rumeno majico, nikakor ni bil naključen, saj je vrhunsko pripravljenost ob začetku tekmovalne zime potrdila že s sobotnim drugim mestom.

»Neverjetno sem srečna in preprosto uživam v teh čudovitih trenutkih. Izjemno sem ponosna, da mi je uspelo zmagati,« ni skrivala navdušenja Pagnierjeva, potem ko je za 4,9 točke preskočila drugouvrščeno kanadsko šampionko Alexandrio Loutitt (139,5 m in 135,5 m) in svoji državi priborila prvo zmago po sušnih desetih letih. Pred njo je kot zadnja Francozinja z vso konkurenco opravila Coline Mattel (februarja 2013 v Saporu).

Kraftov poker zmag Avstrijski šampion Stefan Kraft je nanizal že poker zmag. Potem ko je bil razred zase v Ruki, je bil obakrat najboljši tudi v Lillehammerju, tako da na začetku 45. sezone svetovnega pokala še ne pozna poraza. Od slovenskih skakalcev sta bila minuli konec tedna še najbolj razpoložena Anže Lanišek (8. in 14.) in Peter Prevc (19. in 10.). Obakrat je točke osvojil tudi Timi Zajc (18. in 15.), po enkrat pa Žiga Jelar (31. in 26.) in Domen Prevc (27.). Naslednji tekmi bosta konec tedna v Klingenthalu.

Boljše na večji skakalnici

Kot je bilo za pričakovati, so se Slovenke bolje odrezale na večji napravi. To še zlasti velja za Emo Klinec, ki je po 14. mestu na srednji skakalnici včeraj s poskusoma, dolgima 133,5 in 127 metrov, zaokrožila najboljšo peterico. Toda po uvodni seriji, po kateri je bila še tretja, je že dišalo po prvih stopničkah naših zimskih športnikov v tej sezoni. Na koncu jo je od tretjeuvrščene Norvežanke Eirin Marie Kvandal (135,5 m in 132,5 m), ki jo je – mimogrede – pred odhodom v Lillehammer izpostavila kot enega od novih obrazov v vrhu, ločilo le 2,1 točke.

»To je bila zelo lepa tekma, na kateri smo videli veliko dolgih skokov. Moj prvi je bil super, drugi pa malce slabši, a še vedno dober. Malo mi je zmanjalo do stopničk, kar pa se bo še obrnilo v našo prid,« je poudarila Klinčeva, ki se že veseli naslednjih preizkušenj (15. in 16. t. m. v Engelbergu), saj verjame, da lahko pokaže še več.

Nika Križnar je bila po sobotnem 13. mestu vesela včerajšnjega preboja v »top 10« (10.), na rob deseterice se je na uvodni preizkušnji uvrstila tudi Nika Prevc, ki je v drugo pristala na 17. mestu. Med dobitnice točk je od naših obakrat skočila tudi komaj 16-letna Ajda Košnjek (26. in 22.), enkrat (včeraj) pa s 26. mestom tudi Katra Komar. Taja Bodlaj je ognjeni krst v svetovnem pokalu v tujini prestala z 31. mestom, včeraj pa je obtičala v kvalifikacijah.