Ema Klinec s tretjim mestom potrdila vodstvo na norveški skakalni turneji

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na tekmi v Lillehammerju, tretji tekmi norveške skakalne turneje Raw Air, zasedla tretje mesto in potrdila vodstvo v skupnem seštevku te skandinavske serije. Zmagala je Norvežanka Silje Opseth.

Opseth je do zmage prišla z izjemnim drugim skokom, ko je pristala pri kar 131 metrih in poskrbela za daljavo dneva. Po prvem skoku je bila šele sedma, a je s predstavo v drugi seriji prišla do nove zmage na olimpijski skakalnici iz leta 1994.

O končnem razpletu je odločala najboljša trojica iz prve serije, ki je imela kar nekaj naskoka pred Opseth. Tretja po prvi seriji je bila Nemka Selina Freitag, ki je v drugo pristala pri zelo dobrih 128 metrih in za Norvežanko zaostala za vsega šest desetink točke.

Ema Klinec je 120 metrom iz prve serije nato dodala 122 metrov, kar je bilo premalo za sam vrh, ocena 216,6 točke pa jo je uvrščala na tretje mesto.

Na vrhu zaletišča je bila le še Norvežanka Eirin Maria Kvandal, pri kateri pa so se trenerji odločili za eksperiment in skok z nižjega naleta, a se načrti niso izšli. Pristala je pri 119,5 m in po razpredelnici zdrsnila šest mest.

Za Klinec je izjemno pomembno tudi, da je ugnala prav vse neposredne tekmice v seštevku za skupno zmago na skandinavski turneji. Pred Norvežanko Anno Odine Stroem, ki je bila danes 12., ima že 33,6 točke prednosti, Nemka Katharina Althaus na tretjem mestu zaostaja 37,6 točke.

Pa tudi tekmovalke, ki jo lovijo na tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, so zaostale za njo. Tudi tukaj je najbližja Stroem, ki zdaj zaostaja 43 točk. Zmago v skupnem seštevku pa je danes potrdila 34-letna Avstrijka Eva Pinkelnig, ki je tekmo končala na 11. mestu.

V težkih razmerah, močnem sneženju in vetru, zaradi česar so prireditelji prestavljali začetek tekme, so do točk svetovnega pokala prišle tudi preostale Slovenke.

Nika Križnar je v prvi seriji skočila 122 m in bila peta, v drugo pa je poletela še dva metra dlje, kljub temu pa eno mesto izgubila.

Katra Komar je skočila dvakrat po 114 m in je bila 13. Nika Prevc je osvojila 22. mesto in Maja Vtič 27.