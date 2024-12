Dvornikova in Slokarjeva v finalu, Bucikova končala tekmo po nekaj zavojih

Nemka Lena Dürr vodi po prvi vožnji slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Killingtonu. Švedinja Anna Swenn-Larsson (+0,11) je druga, Švicarka Camille Rast (+0,12) tretja. Finale sta si zagotovili dve Slovenki Neja Dvornik (+1,47) s 16. in Andreja Slokar (+2,07) s 25. mestom. Ana Bucik Jogan je odstopila že po nekaj zavojih.

Zmagovalka uvodnih dveh slalomov Američanka Mikaela Shiffrin ni mogla nastopiti, ker je trenutno v bolnišnici. Shiffrin se je poškodovala v grdem padcu v drugi vožnji sobotnega veleslaloma. Utrpela je globoko rano v predelu trebuha, niso pa ugotovili poškodb vezi ali kosti.

»Na desni strani trebuha ima vbodno rano in hudo mišično travmo,« je v izjavi povedala Courtney Harkins, direktorica komunikacij pri ameriški zvezi US Ski & Snowboard.

Vbodne rane na desni strani trebuha ni mogoče šivati, ker je pregloboka in obstaja nevarnost okužbe, so še sporočili. Shiffrin ima hude bolečine in trenutno ne more niti dobro hoditi.

Finalna vožnja z dvema Slovenkama bo sicer ob 13.00 po lokalnem oziroma 19.00 po srednjeevropskem času.