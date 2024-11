Pričakovali so rekord, a zgodilo se je najslabše: Mikaela Shiffrin grdo padla, navijači obnemeli (VIDEO)

Švedinja Sara Hector je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Killingtonu v ZDA. Hrvatica Zrinka Ljutić (+0,54) je bila druga, tretje mesto je pripadlo Švicarki Camille Rast (+1,05). Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik (+1,80) na sedmem mestu, točke je osvojila tudi Ana Bucik Jogan (+3,46) na 17. mestu.

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je zamudila prvo priložnost, da bi se zapisala v zgodovino alpskega smučanja kot prva športnica, ki je zmagala na 100 tekmah svetovnega pokala.

V finalu je v ciljni strmini grdo padla in ni končala tekme. Na prvi progi je postavila najboljši čas in je nastopila kot zadnja v finalu.

Ameriška in svetovna javnost je bila v velikem pričakovanju zgodovinskega mejnika. Lov 29-letnice na magično stotico se je končal pred ciljem v zaščitnih mrežah, odvil se je najmanj zaželen scenarij. Po padcu prve zvezdnice karavane so navijači na tribunah obnemeli, po mučnih trenutkih pa so tekmovalke z zadržkom proslavljale uvrstitve na stopničke.

Posnetki kažejo, da je Shiffrin nerodno zajela vratca, obrnilo jo je na glavo ter jo vrglo v zaščitne mreže. Po neugodnem padcu je obsedela ob zaščitnih mrežah, s proge so jo morali evakuirati. Šele nadaljnji zdravniški pregledi bodo pokazali, kdaj bo lahko naslednjič napadala mejnik.

Po prvi vožnji je sicer kazalo, da bo današnji dan povsem v znamenju ameriškega zmagoslavja. A so na koncu prva tri mesta zasedle tekmovalke, ki niso bile izrazite favoritinje. Šesto veleslalomsko zmago v karieri je vpisala Hector, prvo v Killingtonu, Ljutić in Rast sta prišli do prvih veleslalomskih stopničk med elito.

»Zelo sem srečna, potem ko sem šla skozi težko obdobje,« je dejala Hector, ki je bila druga po prvi vožnji. »Zelo mi je žal za Mikaelo, ki je tako dobro smučala. Videla sem, kako je padla. Moje srce je ob njej,« je dodala.

Sara Hector je bila zmagovalka. FOTO: Marc Desrosiers Usa Today Sports Via Reuters Con

Na startu tri Slovenke

Na startu tekme v Killingtonu so bile tri Slovenke. Najbolj zadovoljna je bila s 23 leti najmlajša članica slovenske ženske reprezentance Dvornik. V vetrovnih razmerah je že na prvi progi s številko 30 smučala zelo dobro in si priborila 15. mesto, za Shiffrin je zaostajala 1,90 sekunde. V finalu pa je Korošici uspel popoln napad. Z izjemno predstavo je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo in dolgo vztrajala na stolu vodilne.

S skupno tretjim časom druge vožnje, malenkost sta bili hitrejši le Ljutić in Hector, je prišla do svoje najboljše veleslalomske uvrstitve v karieri in končnega sedmega mesta.

Z veleslalomom je lahko zadovoljna tudi Bucik Jogan, ki je bila na prvi progi zgolj štiri stotinke počasnejša od reprezentančne kolegice za 16. čas. V finalu se ji napad ni izšel tako kot Dvornik, vseeno pa je s 17. mestom osvojila nekaj dragocenih točk. Z visoko številko 63 se v finale tudi na drugem veleslalomu v sezoni ni uspelo prebiti Andreji Slokar. Ajdovka bo višja pričakovanja imela v nedeljo, ko bo na sporedu slalom.