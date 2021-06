Druga etapa Van der Poelu, Pogačar in Roglič tik za njim

Nizozemski kolesarski zvezdnikje dobil drugo etapo dirke po Franciji. Na poti od Perros-Guireca do vrha na Mur-de-Bretagne je bil hitrejši od obeh favoriziranih Slovencev,in. Rumeno majico vodilnega je prav tako prevzel van der Poel po zaslugi bonifikacijskih sekund.Šestindvajsetletni član Alpecin-Fenixa ima v skupnem seštevku zdaj osem sekund naskoka pred danes petim(Deceuninck-Quick-Step), na tretje mesto pa se je prebil Pogačar (UAE Team Emirates). V skupnem seštevku ima 13 sekund zaostanka za van der Poelom, četrti pa je Roglič (Jumbo-Visma), ki za mlajšim rojakom zaostaja vsega sekundo. Etapa je bila tokrat mirnejša od sobotne prve, v kateri je prišlo do dveh množičnih padcev . Glavnina ni imela težav z nespametnimi gledalci ob cesti, v ospredje pa so po slabih 20 km pustili šest ubežnikov. Ti so pobirali točke za pikčasto majico najboljšega hribolazca, najbolj vztrajna sta bila Belgijec Edward Theuns (Trek-Segafredo) in Francoz Jeremy Cabot (TotalEnergies).Glavnina ju je ujela 17 km pred ciljem oziroma tik pred prvim prečkanjem ciljnega vzpona Mur-de-Bretagne, na katerem so podelili nekaj bonifikacijskih sekund.Po nekaj 100 metrih vzpona je pobegnil Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) in si priboril osem bonifikacijskih sekund, tik pred črto pa sta Alaphilippa, ki je skušal priti do dodatnih sekund, ugnala prav Pogačar in Roglič. Osvojila sta pet oz. dve bonifikacijski sekundi.Podoben razplet je bil tudi v cilju. Van der Poel je takrat čakal nekoliko dlje in se odpeljal tekmecem. V boju za drugo mesto pa je bil Pogačar znova hitrejši od Rogliča, oba pa sta v primerjavi s sobotnim zmagovalcem Alaphilippom pridobila nekaj sekund.V ponedeljek bo na sporedu sprinterska etapa med Lorientom in Pontivyjem (182,9 km), na kateri bo morebiti dejavnik tudi bočni veter.