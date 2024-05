Milano prizadele obilne padavine in poplave

Italijansko metropolo Milano in deželo Lombardijo so prizadele obilne padavine. Vse več skrbi jim povzroča naraščanje reke Lambro, ki je v sredo ponekod že prestopila bregove in poplavila dele mesta, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Milanu so morali rešiti moškega, ki je obtičal v baraki in ga je ogrožala poplavljena reka Lambro. Podobno so na varno umaknili tudi več voznikov, ki so bili ujeti v poplavljenih podvozih.

V mestu Monzi so preventivno zaprli vse šole, ki so v bližini reke. Mestne oblasti pa so pozvale prebivalce, naj ne uporabljajo svojih avtomobilov.

Poleg Lambre je v sredo zvečer ponekod bregove prestopila tudi reka Seveso, ki je poplavila milanske soseske Niguarda, Bicocca in Isola. Lombardija se že od začetka tedna sooča z obilnimi padavinami, zvečer pa naj bi se še okrepile.