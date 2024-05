Streljanje v vasi Gorjansko: pritisnil na petelina v trgovini in nato še v družinski hiši

Koprska policija poroča, da so v sredo ob 15. uri prejeli klic, da sta se v vasi Gorjansko, na območju PP Sežana, sprla moška, pri tem pa je eden od njiju uporabil orožje. Na kraj je bilo poslanih več policijskih patrulj in kriminalistov.

Pri zbiranju obvestil so policisti prišli do podatka, da naj bi bil storilec 50-letni domačin.

Po pisanju PU Koper je osumljeni nekaj pred 15. uro vstopil v trgovino v Gorjanskem, tam kričal, zatem pa v strop izstrelil naboj z dolgocevnim orožjem, šibrovko. V trgovini so bili prodajalka in še dva človeka.

Moški je zapustil trgovino in pred njo v avtomat za napitke izstrelil še en naboj, nato pa se je odpeljal proti stanovanjski hiši, repetiral puško in nasilno odprl vrata. Članom družine je grozil in še enkrat ustrelil.

Zaprl se je v hišo

Kraj dogodka je zapustil, se odpeljal proti svojemu domu ter se zaprl v hišo.

Policisti in pogajalci so imeli pred hišo še nekaj dela s 50-letnikom. Po več kot polurni telefonski komunikaciji je osumljenec sam prišel pred stanovanjsko hišo in se ob 17.38 predal policistom.

V dogajanju ni bil nihče poškodovan.

Po pisanju PU Koper obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je osumljeni storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer povzročitev splošne nevarnosti (po drugem odstavku 314. člena kazenskega zakonika (KZ-1)).

Ob 17.38 mu je bila na podlagi določil drugega odstavka 157. člena ZKP odvzeta prostost, odrejeno pridržanje in opravljen varnostni pregled.

Danes policisti nadaljujejo preiskovalna dejanja.