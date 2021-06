Na Touru štejejo »žrtve«, žensko s transparentom bodo tožili (VIDEO)

Po dramatični prvi etapi na dirki po Franciji štejejo »žrtve« dveh množilnih padcev. Na tleh sta se znašla tudi oba slovenska asain. Slednji naj bi čutil bolečine v rami, sicer pa nista utrpela hujših poškodb.Je pa drugače v njunem taboru, še zlasti je drugi padec, šest kilometrov pred ciljem, prizadel ekipo UAE Emirates, branilec zmage na Touru ima namreč kar nekaj poškodovanih pomočnikov. Še zlasti grdo sta padla Američanin Švicar, ki si je izpahnil ramo, njegov nastop v nedeljo pa je vprašljiv, je sporočilo moštvo UAE.V ekipi Jumbo Visme so na pregled v bolnišnico poslaliin, a hujših poškodb vendarle naj ne bi imeli.Etape sicer niso končali Nemec J, Litovecin Francoz, ki je pristal v najbližji bolnišnici.»Tožili bomo žensko, ki se je neprimerno obnašala,« je pa so sporočili organizatorji, v zvezi z nespametno potezo ene od navijačic, ki je s transparentom tudi povzročila padec Rogličevega kolega Tonyja Martina in z njim polovico karavane. »To bomo storili zato, da tista peščica, ki počne neumnosti, ne bo uničila Toura za vse ostale,« je še dodal. Po pisanju časnika Ouest France je ženska odgovorna za padec in poškodbe nekaj navijačev, zbežala.Na twitterju pa so sicer tudi številni kolesarji delili televizijski posnetek hitre reakcije ene od navijačic ob trasi. Ko je videla, da kolesarji letijo prosti njej je instiktivno zgrabila svojega otroka, z njim zgrmela v grmovje, vendarle pa preprečila trk. Označili so jo za junakinjo dneva in kandidatko za mamo leta.