Drama že v prvi etapi: padla tudi Roglič in Pogačar

Dirka po Franciji je že v prvi etapi poskrbela za kar nekaj drame in na koncu veselje domačih navijačev. V ciljnem vzponu je napadel svetovni prvak Francozin si pridobil odločilno prednost za uvodno zmago in rumeno majico. Nekaj časa sta ga lovila tudi slovenska asaina brez uspeha. Roglič je sicer končal na tretjem mestu, Pogačar je bil šesti in tudi oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.Sicer pa sta se v prvi etapi zgodila dva večja padca, v prvega sta bila udeležena oba najboljša slovenska kolesarja, prav tako zmagovalec. Slabih 50 km pred ciljem je padec Rogličevega moštvenega kolefapovzročila gledalka ob cesti, ki je kameram pozirala z dolgim kartonastim transparentom. Prek nemškega državnega prvaka v kronometru je padel tudi Roglič in trdo treščil ob tla, za njim pa so trdoto bretonskega asfalta občutili še številni drugi kolesarji vključno s Pogačarjem, ki so povsem zaprli cesto za večino glavnine.Pogačar v izjavi za Televizijo Slovenija ni tožil o večjih bolečinah, Roglič pa naj bi čutil bolečine v rami. Po padcu je do cilja prišel s kolesom moštvenega kolegaV ozadju so daleč od boja za etapno zmago ostali nekateri favorizirani kolesarji za današnjo etapo, med njimi tudi Slovakje v cilj prišel kot 45. z 1:49 minute,pa kot 74. s 3:17 minute zaostanka za zmagovalcem.V nedeljo bo na sporedu podobna etapa po Bratanji od Perros-Guireca do slovitega vrha na »bretonski zid«. Dolga bo 183,5 km.