Legendarna beceeska ostaja sinonim za samohodno motorno kosilnico

Beceeska kot izraz še vedno ostaja sinonim za samohodno motorno kosilnico, ki je bila zelo razširjena tudi na slovenskih kmetijah. BCS je danes podjetje, ki spada v skupino BCS, kjer so še Ferrari, Pasquali in MOSA. Podjetje BCS je leta 1943 ustanovil Luigi Castoldi s partnerjema Camillom Bonettijem in Severinom Speronijem. Okrajšava izhaja ravno iz začetnic njihovih priimkov.

Luigi Castoldi je leta 1942 skonstruiral prvo samohodno motorno kosilnico na svetu. Šlo je za stroj, opremljen z motorjem z notranjim izgorevanjem majhne moči, pritrjenim na samonosno šasijo, v kateri sta nameščena prenosni sistem in kosilni greben. Tako se je rodil model BCS 243, ki je pomenil pravi preskok v kmetijskem svetu tistega časa, saj je omogočal veliko storilnost pri košnji. Takrat sta bila tudi patentirana ključna sklopa kosilnice – oscilirajoča glava in oscilacijski sklop.

Nanjo se lahko prigradi tudi trakasti obračalnik/zgrabljalnik za krmo.

Prava revolucija

Motorno kosilnico BCS so takrat predstavljali tudi takole: »Z ročno koso lahko človek na uro pokosi do 250 kvadratnih metrov sena, s kosilnico na konjsko vprego 2000 kvadratnih metrov na uro. Z novim samohodnim strojem BCS pa lahko pokosite kar 6000 kvadratnih metrov na uro, in to samo za ceno ene krave!«

Samohodne kosilnice BCS so bile zelo priljubljene tudi na slovenskih kmetijah. Še danes jih veliko najdemo pod kakšnimi kozolci. Še vedno pa jih lahko tu pa tam vidimo v uporabi, še zlasti na manjših kmetijah ali tam, kjer s traktorsko kosilnico ne moremo pokositi krme. V nekdanji Jugoslaviji so dejansko enake samohodne motorne kosilnice izdelovali v tovarni Poljostroj Odžaci. Še zdaj jih imajo v proizvodnem programu.

Luigi Castoldi je leta 1942 skonstruiral prvo samohodno motorno kosilnico na svetu.

Z dodatnim sklopom za vezanje pokošenega žita v snope. Posneto v Kutincih pri pripravi slame za pokrivanje streh.

BCS danes

BCS znamenito kosilnico proizvaja še danes. Današnji model 622 powersafe je na prvi pogled bolj ali manj enak osnovni varianti na začetku njene proizvodnje. Motorna kosilnica z dvignjeno osno konstrukcijo in stranskim pogonom za košnjo krme je namenjena kmetom na manjših živinorejskih kmetijah. Model 622 je zdaj opremljen z večdiskasto sklopko powersafe v oljni kopeli in z novimi dizelskimi ali bencinskimi motorji. Izdelan je v skladu z današnjimi standardi.

Odlike sodobne beceeske so: nova hidravlična sklopka powersafe, ki zagotavlja največjo zanesljivost, večje udobje delovanja in popolno varnost operaterja, takojšnja zaustavitev stroja in orodja v primeru nenamernega izpuščanja krmila. Odpravljene so bile predpriprave za ponovni zagon motorja po izpustitvi krmila. Pravzaprav motor ostane v gibanju za takojšnje nadaljevanje dela. Kosilnica ima diferencial z zaporo za povečan oprijem na zahtevnem terenu in za vzdrževanje ravne linije med delom ter neodvisne zavore na obeh kolesih za maksimalno okretnost.

V današnje modele vgrajujejo štiri različne motorje. Bencinska sta honda GX390 (8,7 kW/11,7 KM) in briggs & stratton 16 HP (11,9 kW/16 KM), dizelska pa vanguard yanmar L100V (6,8 kW/9,1 KM) in kohler KD440 (8 kW/10,5 KM). Menjalnik je mehanski z zobniki v oljni kopeli in ima štiri prestave za vožnjo naprej in eno za vzvratno vožnjo. Še vedno je pomemben sklop oscilirajoča glava kot mehanizem, ki preoblikuje rotacijsko gibanje gredi iz motorja v izmenično gibanje. Skozi togo pogonsko gred ojnica prenaša gibanje na rezilo kosilnega grebena.

Model je bil zelo priljubljen tudi na slovenskih kmetijah.

Kosilni greben je na voljo v dveh velikostih, in sicer v širini 127 cm, in v dveh izvedbah, tudi v širini 140 cm. Deske in lesene palice preusmerijo pokošeno travo v red pod privzdignjeno os, tako da je kolesa ali operater ne poteptajo.