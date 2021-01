Drama se je iztekla po slovenskem okusu

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva v Egiptu po drami ugnala Belorusijo z 29:25 (15:15) in si tako zagotovila drugo mesto v skupini H.



Varovanci Ljubomirja Vranješa bodo po zmagi nad Južno Korejo in porazu proti Rusiji v nadaljevanje prvenstva nesli dve točki.



Slovenski rokometaši v Egiptu kažejo številne obraze. Po učinkoviti predstavi proti Korejcem je sledila izjemno bleda proti Rusom, na današnji tekmi proti Belorusom pa je večji del prvega polčasa kazalo na novo katastrofo.



Slovenci so po zaostanku 6:12 v 22. minuti vendarle strnili svoje vrste in se izvili iz neprijetnega položaja, najbolj pomembno pa je, da bodo po zmagi nad Belorusi v drugi del prenesli dve točki in imajo lepe možnosti za preboj v četrtfinale, kar je bil eden od ciljev pred prihodom v Egipt.



V drugi del tekmovanja so iz skupine H napredovali Rusija, Slovenija in Belorusija. Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja pomerila z Egiptom, Švedsko in Severno Makedonijo, natančen spored tekem v Kairu pa bo znan v večernih urah.



Švedska je v drugi del tekmovanja prenesla štiri točke, Rusija tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonije pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz skupine IV.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: