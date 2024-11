Drama na tekmi slavnega kluba: Navijača zadela srčna kap, zdravniki so ga oživljali

Košarkarji Žalgirisa so na tekmi 7. kroga Evrolige premagali Monaco s 63:62 in s šestimi zmagami in enim porazom ostali na vrhu lestvice. A ob polčasu tekme se je na tribunah Žalgiris Arene odvijala prava drama. Gledalec se je zgrudil in so ga morali oživljati zdravniki. V areni so za oživljanje moškega uporabili tudi defibrilator, lokalni mediji pa poročajo, da so ga po velikih naporih zdravnikov uspeli oživiti in prepeljati v bolnišnico.

»Rad bi se zahvalil ljudem, ki so mu pomagali. Želim mu vse najboljše. Hvaležen sem vsem, ki so se borili za njegovo življenje,« je po tekmi dejal italijanski trener Žalgirisa Andrea Trinchieri.