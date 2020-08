Dončiću trojni dvojček, a ob odločilnem metu se mu je zgodilo to (VIDEO)

se je z Dallasom pomeril proti Houstonu in po podaljšku izgubil s 153 : 149. Dončić je na prvi tekmi po koronavirusnem premoru dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 13 skoki in 10 podajami.Junak večera je bil, ki je dosegel 49 točk., ki je na Florido prišel pozneje kot soigralci zaradi pozitivnega koronavirusnega testa, je k zmagi dodal 31 točk.Dončić je v rednem delu sicer zgrešil ključen met za zmago ob pisku sirene (žal je imel spet obupen met za tri – 1 : 9, pohvaliti pa se ne more niti s prostimi meti – 5 : 9). Prvi strelec Dallasa je bil, ki je zbral 39 točk in 16 skokov. »To je za nas težak poraz. Težje nam ne bi moglo biti,« je po tekmi dejal trener DallasDončić upa, da se bo s soigralci iz te tekme kaj naučil za naprej, na to pa upajo tudi Dallasovi navijači, ki so se podobnih porazov še pred koronakrizo že dodobra nagledali ...