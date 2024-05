Nekdanji, leta 2012 z medaljo policije za požrtvovalnost nagrajeni kriminalist Danilo Lavrinc si je od države obetal 25.725,77 evra, a zdaj ji bo moral v obliki sodnih stroškov sam plačati 1548,27 evra. Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani mu namreč ni uspelo prepričati, da mu je tudi po koncu osemurnega delovnega dne, in to vse od 1. januarja 2017 do skoraj njegovega zadnjega dne na policiji, to je 4. februarja 2019, pripadal še dodatek za pripravljenost. Štiriindvajset ur na dan vse dni v tednu je namreč moral biti, kot je trdil, dosegljiv informatorjem. To pa da mu je bilo rečeno na...