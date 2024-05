Družinski izlet: izhodišče za krožno pot po pobočjih Javorja (FOTO)

Nad Preddvorom se svet dvigne v skupino gora okoli Storžiča in Krvavca. Med obema skupinama vrhov si je ozko rečno strugo vrezala reka Kokra. Na pobočjih doline je zrasla kopica samotnih kmetij in tudi planinskih domov. Eden od njih je Čemšenik na višini 835 metrov na pobočjih Javorjevega vrha in Babe.

Iz Preddvora se zapeljemo po dolini Kokre po istoimenski vasi, ki velja za eno najdaljših pri nas. Po nekaj kilometrih na desni strani ceste opazimo transformatorsko postajo in precej veliko parkirišče. To je naše izhodišče. Sprehodimo se mimo bližnje, lično obnovljene starodavne kmetije in se po cesti usmerimo v pobočja pod Javorjevim vrhom. Asfaltne prevleke na cesti kmalu zmanjka, ko se strmina položi. Globoko pod cesto teče soteska potoka, cesta pa na novo dobi asfaltno prevleko, ko strmina naraste. Na razcepu ceste nas pričaka zapornica, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo proti Domu Čemšenik.

Vzpon do Doma na Čemšeniku nam ne vzame celega dne.

Po slabi uri vzpona se odpre pogled na travnik sredi pobočja in Dom Čemšenik na sredini.

Makadamski cesti sledimo, ko se ta v serpentinah dviga. Nekajkrat si lahko pot skrajšamo, ko nas markirana pot usmeri po bližnjicah. Po slabi uri vzpona se pred nami odpre pogled na travnik sredi pobočja in Dom Čemšenik na njegovi sredini.

Planinski dom

Planinski dom je prav idiličen. Mogočna lesena zgradba na kamnitih temeljih z lično pobarvanimi okni in polkni. Planinski dom je odprt za konce tedna in s klopc na njegovem dvorišču se odpre lep razgled po dolini Kokre in Krvavcu na drugi strani doline.

S klopc na dvorišču doma je lep razgled po dolini Kokre in Krvavcu na drugi strani doline.

Planinski dom je tudi izhodišče za krožno pot po pobočjih Javorja in nadaljnje poti, ki vodijo proti Potoški gori.

Vzpon do Doma Čemšenik nam ne vzame celega dne. Celotna pot traja dve uri in tako lahko izkoristimo prost del dneva, ki nam je na voljo.