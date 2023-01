Dončić znova blestel, Dallas premagal New Orleans Pelicans

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki v severnoameriški ligi NBA blesti v dresu Dallas Mavericks, je tokrat s soigralci v American Airlines Centru gostil New Orleans Pelicans in slavil zmago s 127:117. Dončić je dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter po 10 skoki in podajami. To je bil zanj deveti trojni dvojček sezone. Zmagal je tudi Goran Dragić.

V Dallasu je Dončićev dosežek dopolnil še Christian Wood, ki je k zmagi dodal 28 točk. Tim Hardaway ml. je zbral 18 točk, 20-letni Jaden Hardy 15, Spencer Dinwiddie pa 12.

To je bila za Dallas osma zmaga na zadnjih devetih tekmah.

Po tekmi se Dončić ni pretvarjal, da se ne zaveda svojega dosežka. »Mislim, saj ga vidim tam na semaforju. Seveda se ga zavedam,« je dejal.

Za pelikane, ki so izgubili zadnje štiri od petih tekem, je Jonas Valenčiunas dosegel 25 točk.

Naslednja tekma Dallas čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri Oklahoma Cityju.

Zmago je dosegel tudi Dragić s svojimi Chicago Bulls. Ti so v domačem United Centru gostili Utah Jazz in zmagali s 126:118.

Zach LaVine je na poti do svojih skupno 36 točk zadel tri zaporedne trojke v odločilnih trenutkih zadnje četrtine, DeMar DeRozan je k zmagi bikov dodal 35 točk.

Dragić je odigral 13 minut in v tem času zbral pet točk, en skok in štiri podaje.

Naslednja tekma Chicago čaka v torek, ko bo gostoval pri vodilni ekipi Bostonu.