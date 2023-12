Dončić se je posul s pepelom

»Nič se ni spremenilo, razen stanja na mojem bančnem računu,« je zagotovil Mark Cuban, ko mu je upravni odbor lige NBA soglasno dovolil prodajo večinskega dela košarkarske franšize Dallas Mavericks Miriam Adelson iz igralniškega imperija Las Vegas Sands.

Po 23 letih od nakupa naj bi za 69-odstotni delež prejel 3,9 milijarde dolarjev, zadržal pa 27 odstotkov in ohranil vpliv na športno vodenje kluba. Novi časi se niso začeli obetavno. Luka Dončić in soborci so doživeli eno od najbolj neprijetnih razočaranj v sezoni.

Ob domačem porazu s 110:113 po vodstvu s 50:30 je slovenski as dosegel 20 točk že v prvi četrtini, do polčasa 29. Toda nadaljevanje je prineslo dramatičen zasuk. Gostje, ki so nastopili brez svojih treh najboljših strelcev, so dobili tretji del z 28:21, zadnjega z 31:20, usihati je začel tudi Dončićev učinek. Konec dvoboja je pričakal z 39 točkami, 7 skoki in 6 asistencami v 37 minutah, a vidno nejevoljen.

»Slabo smo igrali. Padec gre na moj račun. Nasploh smo zgrešili veliko ugodnih metov, prav tako smo odpovedali pri skokih, saj jih je Cleveland zbral 20 več,« je poudaril Dončić, ki je v tretji četrtini igral vseh 12 minut, v četrti pa dobil nekaj počitka. Ko se je vrnil na parket 5:31 minute pred iztekom igralnega časa, je Dallas vodil s 105:96, a že začel izgubljati ritem ter tri minute in pol pozneje zaostajal s 105:107. Za zadnji napad mu je ostalo 8,1 sekunde, med katerimi Dončić ni mogel do položaja za met. Žogo je podal branilcu Sethu Curryju, ki je do tedaj metal za tri točke 5:8, toda njegov odločilni poskus za izenačenje je ustavil Max Strus z blokado.

»Ob meni sta se zgrnila dva košarkarja tekmecev, za podaljšek pa smo potrebovali trojko, zato smo imeli omejene možnosti. Vse skupaj smo zavozili že prej,« se je pridušal Ljubljančan. Curry je dosegel 19 točk, Tim Hardaway 14. Pri Clevelandu se je branilec Caris LeVert izkazal z 29 točkami (za tri 6:11), center Jarrett Allen s 24 točkami, 23 skoki in 6 asistencami, krilo Isaac Okoro pa z 22 točkami.