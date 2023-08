Dončić odločno: Nisem trener, da bi odredil, kdo bo igral na SP

Mesec dni po začetku skupnih priprav so slovenski košarkarji že na Japonskem, kjer bodo 26. t. m. v Okinavi dočakali prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Še prej, v soboto, bodo v Tokiu odigrali zadnjo od sedmih ogrevalnih tekem proti domači reprezentanci. Na dolgo pot se je odpravilo 12 igralcev, pri zadnjem rezu sta odpadla Jordan Morgan in Aljaž Kunc, a bosta v stanju pripravljenosti za primer višje sile.

Pred dnevi je selektor Aleksander Sekulić napovedal, da bo pri odločitvi, ali bo vloga naturaliziranega centra pripadla Morganu ali Miku Tobeyju, prisluhnil tudi mnenju Luke Dončića, s kom bolje sodeluje. Kapetan in ustvarjalni vodja reprezentance se pred odhodom na Japonsko ni spuščal v podrobnosti, kakšno težo je imela njegova beseda. »Dobro sem se ujel tako z Jordanom kot z Mikom, oba sta dobra fanta in kakovostna košarkarja. Nisem pa trener, da bi odredil, kdo bo igral na SP,« je zagotovil.

Udarec v stegensko mišico

Bolj zgovoren je bil Dončić ob drugih vprašanjih, tudi o udarcu v stegensko mišico, ki ga je prejel med tekmo s Španijo v Malagi in nato izpustil test proti ZDA. »Nič posebnega ni bilo, gre za isto poškodbo, ki me muči od marca. Preventivno sem opravil pregled z magnetno resonanco in vse je v redu,« je potrdil in zagotovil, da zanj ni novost niti trda igra tekmecev: »Že od mojih malih nog je tako. To je cilj nasprotnih ekip in del košarke, na katerega sem se moral navaditi.«

Zdaj misli raje usmerja na zadnje rezerve slovenskega moštva, ki je doživelo vidne spremembe v primerjavi z lanskim EP. Goran Dragić se je namreč dokončno odločil za reprezentančno upokojitev, Vlatko Čančar in Edo Murić sta se huje poškodovala. »Na pripravljalnih tekmah smo videli veliko dobrih stvari, čaka pa nas še zelo veliko dela. Kadar smo osredotočeni, smo lahko zelo nevarni. Moramo pa se potruditi, da bi tako igrali 40 minut,« je prepričan Dallasov as.

Za ogled Tokia ne bo časa

In kje vidi največje rezerve? »V obrambi, dopuščamo pa tudi preveč skokov pod našim obročem. Na tem moramo delati, saj stvari niso tako zapletene. Vsakdo mora preprečiti svojemu tekmecu vstop v raketo in bolje moramo uporabljati roke. Doslej je reprezentanca odigrala šest pripravljalnih tekem in ni imela veliko časa za vadbo. Na Japonskem bomo lahko dobro trenirali in marsikaj popravili do začetka SP. Vseh pet košarkarjev na parketu bo vedno moralo dati vse od sebe, ne glede na to, ali kdo igra v ligi NBA ali v slovenskem prvenstvu,« odgovarja najboljši slovenski košarkar.

S soigralci ima lepe spomine na Japonsko, saj so pred letoma osvojili četrto mesto na olimpijskih igrah. V Tokio se vrnilo devet slovenskih adutov z OI – manjkajo Čančar, Murić in Luka Rupnik, nadomestili so jih Žiga Samar, Gregor Glas in Bine Prepelič – a tokrat bodo razmere bistveno drugačne. »Igre so bile v času pandemije in bili smo zaprti v mehurčku, nikamor nismo smeli. Tokio je lepo mesto, a misli moramo usmeriti v košarko. Izkoristiti moramo čas za vadbo in v soboto zbrano odigrati zadnjo pripravljalno tekmo z Japonsko,« je pojasnil Dončić, ki bo imel zaradi kadrovskih sprememb še več zadolžitev kot doslej. »S selektorjem sva govorila tudi o tem, da bom moral občasno prevzeti vlogo krilnega centra. A če bo treba, bom tudi center,« je odločen.