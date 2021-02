Dončić je dal tokrat vetra Youngu

Luka Dončić in Goran Dragić sta tokrat zamenjala vlogi. Prvi je z Dallasom končno prekinil dolg niz porazov z zmago v Atlanti s 122:116, drugi ga je z Miamijem nadaljeval, čeprav se je pomeril z Washingtonom (100:103), predzadnjim v vzhodni konferenci lige NBA. Res pa je tudi, da je floridska vročica, finalistka prejšnje sezone, le mesto pred njim. Časi so vse prej kot prijetni za najboljša slovenska košarkarja, toda v preteklosti sta že večkrat dokazala, da se znata iz njih iztrgati.



Košarkarji Dallasa in Atlante so tarča podrobnih primerjav vse od nabora NBA 2018, ko sta si kluba izmenjala mesti za izbiranje razpoložljivih igralcev. Odkar je Atlanta prepustila teksaškim tekmecem Luki Dončića, sama pa raje izbrala Traeja Younga, se mnogi analitiki sprašujejo, kdo je povlekel boljšo potezo. Večina jih je seveda na strani Dallasa, vendar bi težko rekli, da je bil 185 cm visoki Young zelo slaba odločitev. Ne nazadnje je bil v prejšnji sezoni učinkovitejši od Dončića, saj je igral s povprečjem 29,6 točke in 9,3 asistence, v novem prvenstvu je tik za njim s 26,6 točke in 9 asistencami, oba pa sta lani nastopila na tekmi All-Star NBA.



Ključno merilo so kajpada moštveni dosežki, pri katerih je Atlanta v tej sezoni višje na lestvici. V medsebojnih soočenjih v celotni Dončićevi in Youngovi eri pa s 3:2 vodi Dallas, ki je prvič po letu 2013 zmagal v Georgii. »Nismo igrali brezhibno, a za nas je pomembno le, da smo prekinili črni niz šestih porazov,« je po tekmi poudaril Ljubljančan, ki je bil s 27 točkami (met za dve 7:15, za tri 1:5, prosti meti 10:10) osmič zapored prvi strelec teksaškega moštva, skupno pa sedemnajstič na 22 tekmah sezone. V 38 minutah igre je dodal 8 skokov in 14 asistenc, latvijski center Kristaps Porzingis pa je prispeval 24 točk in 11 skokov ter napovedal, da bo po lanski operaciji meniskusa kmalu nared za največje obremenitve, tudi za dve tekmi v dveh dneh. Trae Young z 21 točkami in 9 asistencami ni mogel preprečiti poraza Atlante, pri kateri je zablestel krilni center John Collins s 35 točkami in 12 skoki.

Dragić je spoznal Avdijo

Miami je doživel sedmi poraz v zadnjih osmih nastopih, v tem črnem obdobju je petkrat klonil v domači dvorani. Vrnitev zvezdnikov moštva, poškodovanih in preventivno poslanih v karanteno, ni veliko spremenila, saj ni našel orožja niti za Washington pod vodstvom branilca Bradleyja Beala. Najučinkovitejši košarkar lige NBA v tej sezoni, ki na tekmo dosega 34,8 točke, štiri več od najbližjega zasledovalca Kevina Duranta iz Brooklyna in 7,6 več kot Dončić na šestem mestu med elitnimi strelci, je potopil vročico z 32 točkami ob pisani druščini asistentov v zasedbi iz glavnega mesta ZDA. Najboljšega pomočnika je imel v 20-letnem in 206 cm visokem krilu Deniju Avdiji (13 točk), v Izraelu rojenem sinu Zuferja Avdije iz Prištine, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja uspešno igral za beograjsko Crveno zvezdo, leta 1982 tudi za Jugoslavijo na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji. Po 11 točk sta prispevala Japonec Rui Hačimura in Latvijec Davis Bertans, deset Ukrajinec Oleksij Len. Goran Dragić je bil z 10 točkami (met za dve 3:7, za tri 14, prosti meti 1:1), 2 skokoma in 4 asistencami četrti strelec Miamija, pri katerem je prednjačil branilec Tyler Herro (20).

