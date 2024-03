Dončić in druščina 'meljejo' dalje, obeta se ogorčen boj za neposredno uvrstitev v končnico (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz s 115:105 dosegel 75. trojni dvojček v severnoameriški ligi NBA. Dallas je po zaslugi 29 točk, 13 podaj in 12 skokov 25-letnega Ljubljančana prišel do četrte zaporedne zmage in osme na zadnjih devetih tekmah.

Dallas proti Utahu. FOTO: Alex Goodlett Getty Images Via Afp

Dallas je dvoboj začel medlo v obrambi, saj je tekmecem v prvi četrtini dovolil 41 točk. Kljub temu si gosti v Salt Lake Cityju niso nikoli nabrali večjega zaostanka. Po polovici tekme je Utah vodil za pet, zadnjo četrtino pa sta tekmeca začela poravnana na 88:88.

V zadnjem delu pa so Teksašani strnili obrambo in tekmecu dovolili le 17 točk. Odločilen je bil delni izid 13:2 za vodstvo s 107:96 pet minut pred koncem.

Dončić je iz igre zadel 10 od 24 metov, od tega le 2 od 11 za tri točke. Kljub nekoliko slabšemu metu z razdalje je dobro razigraval soigralce in dvoboj končal s 13 asistencami. V statistiko je ob tem vpisal še 12 skokov, štiri izgubljene žoge ter po eno ukradeno žogo in blokado.

Počasi se vzpenja po lestvici

Za Dončića je bil to 19. trojni dvojček v sezoni ter skupno že 75. v ligi NBA. Na večni lestvici le še za en tovrstni dosežek zaostaja za osmouvrščenim Jamesom Hardnom (76).

Ob slovenskem asu je za Dallas Kyrie Irving dosegel 27 točk, P. J. Washington 16, Daniel Gafford pa 13 ob petih blokadah in 11 skokih. Najboljši strelec dvoboja je bil sicer Utahov Lauri Markkanen s 34 točkami.

S pomembno zmago je Dallas (42-29) še naprej v ogorčenem boju za neposredno uvrstitev v končnico. Trenutno je sedmi z enakim izkupičkom kot šesti Sacramento Kings (42-29). Tik pred njima sta zasedbi Los Angeles Clippers (44-27) in New Orleans Pelicans (44-27), za omenjeno četverico pa so osmi Phoenix Suns (42-30) in deveti Los Angeles Lakers (39-32).

Dončića in soigralce naslednja tekma čaka že v noči na sredo, ko bodo ob 3. uri po slovenskem času gostovali prav pri Sacramentu.