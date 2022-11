Domžalski fant s trmastim zasavskim genom

Pomladitev pod dirigentsko paličico trenerja Simona Rožmana v tej sezoni nakazuje vrnitev Domžalčanov (včeraj so v pokalu Pivovarne Union v gosteh premagali Hotizo) v zgornji razred slovenskega nogometnega prvenstva. Eden od novih fantov iz ustvarjalnega domžalskega inkubatorja je 20-letni Zasavec Jošt Pišek, ki je v minuli sezoni učinkovito nabiral izkušnje pri drugoligašu iz Doba (28, tekem 9 golov).

Z nizom šestih tekem brez poraza in desetimi osvojenimi točkami (več so jih osvojili le zeleno-beli in Sobočani, po 13) gredo Domžalčani v sobotni derbi Ljubljanske kotline proti Olimpiji, ki je v tem obdobju osvojila 13 točk. Nakazuje se še drugi srhljiv dvoboj v sezoni, potem ko je prvi v Stožicah ponudil spektakularno tekmo – Domžalčani so zapravili vodstvo z 2:0 in izgubili z 2:3.

Jošt Pišek postaja vse bolj pomemben člen Domžalčanov. FOTO: NK Domžale, Lado Vavpetič

»Olimpija je odlična, je najboljša, toda imamo svojo računico in smo v formi, zaradi česar je vse lažje in lepše. To je idealno izhodišče za napad na Olimpijo, pri čemer pa se osredotočamo le nase in na svojo igro. Upamo na tri točke, ki bi bile dobrodošle, vemo pa, da jih bo težko osvojiti. A pred nami je glavni cilj sezone, uvrstitev v Evropo,« je domžalsko izhodišče pred derbijem Ljubljanske kotline razkril Izlačan, ki je pri 13 letih prišel v Domžale.

Konkurenca je huda, toda moštvo raste iz tekme v tekmo. Kot Jošt, ki se je v zadnjih štirih tekmah prelevil v enega od motorjev Rožmanovega orkestra. V tej sezoni je na enajstih tekmah igral 628 minut, dosegel gol in dve asistenci. Svojega prvega prvoligaškega je zabil na pravem mestu ob pravem trenutku: ob senzacionalni zmagi v Ljudskem vrtu s 3:0.

»Igramo moštveno in tudi o sebi bi rekel, da sem najprej igralec, ki se podreja moštvu. A sem tudi tekmovalec, na vsaki tekmi želim zmagati, enako tudi na treningih. Trmast sem,« je opisal svoj športni značaj, o tehničnih značilnostih pa je dodal: »Z žogo sva si blizu in na 'ti', imam soliden strel, dober predložek in pregled nad igro. Dobro jo prebiram. Za odtenek slabši sem v obrambni igri, čemur posvečam veliko pozornosti na treningih, še bolj zadovoljen pa bi bil, če bi bil bolj konkreten,« je tudi odkrit 182 cm visoki zvezni igralec, ki ob svoji prvi prvoligaški sezoni ima kaj pokazati. Predvsem pa izpolnjuje tudi svoje ambicije. »Da se uveljavim v moštvu in v 1. SNL,« jih je razkril mlajši od dveh domžalskih Piškov.