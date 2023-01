Doma ni šlo, po revanšo v Burso

Dolgo so čakali košarkarji Cedevite Olimpije na prvo zmago v evropskem pokalu 2022/23, ko so po šestih neuspešnih poskusih dočakali dva uspeha v treh poskusih, pa so jih presekali prazniki. Po treh tednih bodo drevi ob 18. uri nadaljevali dolgo pot v dvoboju s tekmecem, proti kateremu so oktobra začeli avanturo. V Turčiji se bodo pomerili z Bursasporom, s katerim imajo veliko neporavnanih računov; tako iz te sezone kot iz prejšnje.

Navijači ljubljanskega moštva seveda niso pozabili lanskega poraza v Stožicah v četrtfinalu evropskega pokala (83:85), le za odtenek manj boleče pa je bilo razočaranje ob prvem naslednjem soočenju. Bursaspor je namreč 12. oktobra še enkrat osvojil slovensko metropolo, tokrat z 81:73 (Clemmons 21, Saybir 19, Bitim 16; Ferrell 12, Alibegović 11, Murić 10), in napovedal težke čase za Cedevito Olimpijo. Če je lani dosegla 11 zmag v 18 evropskih nastopih v skupinskem delu tekmovanja, je zdaj po devetih krogih pri pičlih dveh. Da bi prišla do enake bere kot lani, bi torej morala dobiti vse preostale tekme, kar meji na znanstveno fantastiko.

Niz osmih zaporednih zmag v ligi ABA lahko sicer opogumlja stožiške košarkarje, saj so se vrnili neporaženi s petih gostovanj in na domačem parketu ugnali Partizan, ki se resno bori za preboj v četrtfinale evrolige. Toda v minulih mesecih jim še ni uspel stanoviten preskok v evropskem pokalu. Med edini zmagi nad Ulmom in Bourgom se je vrinilo novo razočaranje proti Brescii, zato simpatizerji kluba še vedno čakajo na pravi signal za množično vrnitev na tribune. Za začetek bi lahko danes dohiteli Cluj-Napoco na predzadnjem mestu v skupini A in se približali osmemu mestu, ki še pelje v osmino finala.

Auguste tokrat gostitelj

To je seveda račun brez Bursaspora, ki je zbral pet zmag v evropskem pokalu in v domači dvorani izgubil le z Ulmom. V turški ligi pa je z bero 10:4 doslej zbral manj zmag kot Fenerbahče (12:2) in Türk Telekom (11:3). V soboto je v mestnem derbiju premagal Tofaš s 83:82 in kar šest njegovih adutov je doseglo dvomestno število točk. Najbolj je izstopal krilo Onuralp Bitim z 20 točkami, branilec Derek Needham jih je dodal 13. Lanski Olimpijin center Zach Auguste je prispeval 10 točk in 11 skokov.

»Čaka nas zelo težka tekma, saj Bursaspor igra odlično pred polnimi domačimi tribunami. Njegovi košarkarji so zelo agresivni, zato si ne smemo dovoliti prevelikega števila izgubljenih žog. Turški navijači bi se namreč dvignili na noge in spodbudili varovance trenerja Dušana Alimpijevića, naj si hitro priigrajo lepo prednost. Pripravljeni smo in naredili bomo vse, da bi odgovorili s pravšnjo mero in se poskusili vrniti v Ljubljano z novo zmago,« je prepričan Olimpijin trener Jurica Golemac.

Vrstni red v skupini A po devetih krogih: Joventut in Bourg po 6:3, Umana Benetke, Prometej, Bursaspor in Ulm po 5:4, Brescia in Liatkabelis po 4:5, Cluj-Napoca 3:6, Cedevita Olimpija 2:7. Eduardo Brozovič