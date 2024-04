Devetletnica dvigne več kot dvakratnik svoje teže

Na prvi pogled devetletnica iz Indije ni nič posebnega, in če bi jo srečali na ulici, gotovo ne bi pomislili, da se v tem malem človeku skriva ogromna moč. Arshia Goswam iz Panchkule v indijski državi Harjana je pri devetih letih sposobna dvigniti 75 kilogramov. Posnetek dosežka je objavila na spletu, novica o deklici, močni kot Superman, pa se je hitro razširila po svetu.

Deklica je pritegnila pozornost javnosti že leta 2021, ko je pri komaj šestih letih dvignila 45-kilogramsko utež. S tem dosežkom se je vpisala v Indijsko knjigo rekordov kot najmlajša, ki ji je uspelo dvigniti tako težo.

Na prvi pogled je videti kot navadna šolarka. FOTO: Instagram/fit_arshia

Redni treningi, h katerim jo spodbuja njen oče, trener fitnesa, so poskrbeli za to, da je pri osmih letih dvignila že 60 kg, zdaj pa ji je uspelo mejnik znova pomakniti navzgor. Zdajšnjih 75 kg je več kot dvakratnik njene teže. Navdušena športnica se poleg tega ukvarja tudi s tekvondojem.

Pripadnica generacije alfa je pred časom razkrila, da je njena vzornica dobitnica olimpijske medalje Mirabai Chanu. Chanujeva je leta 2022 dvignila 201 kg in si priborila zlato medaljo na igrah Commonwealtha, leta 2020 pa je prejela srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu v kategoriji do 45 kg. Tudi Arshijine sanje so, da bi svojo deželo zastopala na najimenitnejšem športnem tekmovanju na svetu.

Ukvarja se tudi s tekvondojem.

Arshia ima tudi profil na instagramu, kjer jo spodbujajo navdušeni navijači. Večina komentarjev je občudujočih, najdejo pa se tudi ljudje, ki se jim njeno ukvarjanje s športom zdi pretirano. »Morda je stara devet let, toda njen skelet jih ima 75,« je komentiral eden od spletnih sledilcev. »Kaj ni premlada, da bi dvigovala takšno težo? Njena hrbtenica ni še niti dovolj razvita, da bi prenesla tako težo,« je pametoval drug spletni komentator. Za večino pa je šolarka, ki poleg treninga sicer počne popolnoma običajne reči, denimo hodi v šolo in riše, predvsem vzor in objekt občudovanja, pa tudi živ dokaz za to, da človeško telo zmore veliko več, kot si mislimo.