Danec je zmago posvetil ponesrečenemu Nathanu Van Hooydoncku

Kolesarje Jumba Visme je pred startom 16. etape Vuelte pretresla novica, da je njihov moštveni kolega Nathan Van Hooydonck po prometni nesreči, ki jo je v Antwerpnu povzročil zaradi nenadne slabosti, v umetni komi. Takrat je padla odločitev, da bodo jumbovci dobili etapo in mu jo posvetili. Do nje pa niso prišli tako složno, kot je bilo pričakovati. Jonas Vingegaard ni le zmagal, hote ali ne je napadel moštvena kolega Seppa Kussa in Primoža Rogliča.

Pričakovati je bilo, da bo na ciljnem vzponu na Bejes (4,8 km, 8,8-odstotni povprečni naklon) vodilnega Kussa prvi napadel kateri od zunanjih tekmecev, a je 4 km pred ciljem skočil Vingegaard. Tako se je dvakratni šampion Toura odpeljal svoji drugi etapni zmagi na tej Vuelti naproti, približeval se je že rdeči majici, za katero je pred etapo zaostajal 1:44.

Morda bi jo tudi oblekel, če se za njim ne bi pognal Roglič, ki je v zadnjem kilometru prebudil skupino zasledovalcev in za seboj potegnil Kussa. S tem pa slovenski as ni ubranil 2. mesta v skupnem seštevku. V cilj je prikolesaril 1:01 za Vingegaardom, ki zdaj za rdečo majico zaostaja le 29 sekund. Roglič na 3. mestu zaostaja 1:33 in je okroglo minuto pred četrtouvrščenim Juanom Ayusom (UAE).

»Vesel sem, da sem zmagal. Zjutraj smo prejeli strašne novice, želel sem zmagati za svojega najboljšega prijatelja. Na srečo so nam sporočili, da je z Nathanom že nekoliko bolje, to je veliko olajšanje,« je v cilju v solzah povedal Vingegaard, ki se je izognil odgovoru na vprašanje o novem stanju na vrhu skupnega seštevka.

Kuss noče daril

»Zdaj hočem le uživati v tem trenutku in ne razmišljati o tem,« je dejal 26-letni Danec in nakazal, da pri Jumbu Vismi velja odprt lov na rdečo majico. »Ekipa je vsem trem dala priložnost, da se borimo za zmago. Šel sem v pravem trenutku,« je dodal Vingegaard, čigar delnice zdaj kotirajo najvišje. »Moja prednost je zdaj manjša, rad bi zmagal, vendar bom vesel tudi, če zmaga Jonas. Zmagati mora najmočnejši in tokrat mu je uspel popoln vzpon. Nočem dirke dobiti tako, da mi kdo podari zmago, to ne bi bil šport,« je Kuss športno sprejel rivalstvo znotraj ekipe, ki še ni končano.

Pred karavano je zloglasni vzpon na Angliru (12,4 km, 9,8-odstotni povprečni naklon), na katerem gotovo ne bodo odločali ekipni dogovori, temveč zgolj moč nog. Vodilni trojec Jumba Visme ima s tega klanca že skupno izkušnjo. V 12. etapi Vuelte 2020 je Roglič končal na 5. mestu, 26 sekund za zmagovalcem Hughom Carthyjem. Tudi po zaslugi Kussa, ki mu je pomagal v trenutkih krize, je bil samo 10 sekund za tedanjim najnevarnejšim tekmecem za rdečo majico Richardom Carapazom. Tedaj še malo znani Vingegaard je končal na 14. mestu, dobre tri minute za moštvenima kolegoma.