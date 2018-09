Zgodovinska zmaga slovenskih odbojkarjev

FIRENCE – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva zabeležila zmago. V Firencah je še v pravem času ujela ritem in s 3:1 (-22, 13, 13, 17) premagala Dominikansko republiko.



Slovenska odbojkarska reprezentanca je prišla do prve zmage na svetovnih prvenstvih. Čeprav je uvodno tekmo katastrofalno slabo začela, je v nadaljevanju le našla ritem in strla tekmeca, ki je vsaj na papirju najslabša ekipa skupine A. Z izjemo prvega niza je bila Slovenija vsaj za en razred boljša, zato pa je potrebovala predvsem servise. Z njimi je povsem razmajala tekmečev sprejem, na koncu je dosegla 13 asov. Težak prvi niz Slovenci so bili na stavnicah pred začetkom tekme izraziti favoriti, a tega na začetku niso upravičili. V prvem nizu, ki so ga začeli z udarno postavo, niso niti enkrat vodili, odigrali so ga ga slabo, Dominikancem ni bilo potrebno pokazati kakšne posebne igre, da so prišli do vodstva. Izbrancev Slobodana Kovača ni bilo ne v napadu ne v obrambi, edini, ki je nekaj pokazal, je bil kapetan Tine Urnaut, a je bil premalo, da bi lahko njegova ekipa kaj naredila. Povsem nerazpoložen je bil Mitja Gasparini, njegovi servisi niso zadevali cilja, tekmečevega bloka ni mogel prebiti niti v napadu.



Zato je bilo največje vprašanje, ali ga bo Kovač v drugem nizu pustil v igri, ali ga poslal na klop. A selektor ga je bil pripravljen čakati, vidna je bila želja, da se razigra za naslednje tekme. Izkazalo se je, da je imel prav, saj je bil Primorec v slovenski vrsti v nadaljevanju precej bolj zanesljiv, isto pa velja za njegove soigralce. Ko se jim je odprlo pri servisu - Klemen Čebulj, Jan Kozamernik in Alen Pajenk so poskrbeli za nekaj asov -, je bilo vse lažje. Tudi blok je lahko opravil svoje delo, za prvega nasploh na tekmi je poskrbel Kozamernik, takrat je postavil izid 13:9. Do izida 15:11 so Dominikanci še imeli nekaj upanja, nato pa je Čebulj s servisi povsem razbil njihovo obrambo, Slovenija je ob njegovih začetnih udarcih prišla do osmih zaporednih točk in nekaj pozneje izenačenja na 1:1. Tudi bombe Gasparinija V tretjem nizu se je na servisni črti povsem razigral še Gasparini, z bombami je sejal paniko pri tekmečevem sprejemu. Slovenci so že ob prvem tehničnem odmoru vodili z 8:4, nato tudi 12:4, po nekaj slovenskih napakah so Dominikanci nekoliko znižali zaostanek, a Gasparini in kolegi so se hitro premagali nekaj kriznih minut ter se praktično sprehodili do vodstva z 2:1.



Da je vprašanje zmagovalca rešeno, je pokazal začetek četrtega niza. Po servisih Dejana Vinčića so Slovenci povedli s 5:0, serijo odličnih začetnih udarcev je nadaljeval Gasparini in na semaforju je kazalo 3:11. Jasno je bilo, da je Slovenija dovolj kakovostna ekipa, da prednosti ne bo izpustila, pa tudi če nekoliko stopi s plina.