Ronaldo s hat-trickom zrežiral preobrat, Oblakov Atletico se poslavlja

Znana sta še dva udeleženca četrtfinala nogometne lige prvakov. Napredovanje sta si v današnjih povratnih tekmah osmine finala zagotovila še Manchester City in Juventus; prvi je premagal Schalke s skupnim izidom kar 10:2, Torinčani so danes proti Atleticu iz Madrida slavili s 3:0, skupno pa s 3:2.



Osrednji obračun je bil za slovenske ljubitelje nogometa seveda tisti v Torinu, kjer se je z Atleticom predstavil sveži povratnik v izbrano vrsto Jan Oblak. Njegov Atletico je imel s prve tekme prednost 2:0, zato Juventusu ni preostalo drugega kot napad.

V 27. minuti je po natančni podaji Federica Bernardeschija Cristiano Ronaldo prehitel neodločnega Juanfrana in iz neposredne bližine z glavo matiral Oblaka. Prvi cilj Juventusa je izpolnil spet Ronaldo in to že v 49. minuti. Spet je meril z glavo, Oblak je sicer žogo odbil, toda izkazalo se je, da je bila že prek golove črte in tehnologija je potrdila gol Italijanov.



Juventus je tako v manj kot uri ujel Atletico. Ronaldo je sam vse opravil v 85. minuti. Po prekršku Gimeneza nad Bernardeschijem je hladnokrvno izvedel strel z bele točke, Oblaka poslal v eno stran, žogo pa v drugo in tako zapečatil usodo Atletica.

Četa Guardiole v nekaj minutah opravila delo

Na drugi tekmi je City začel z minimalno prednostjo, toda kmalu je bilo jasno, da bo Schalke težko zdržal, kaj šele pripravil presenečenje. Nemci so zdržali dobre pol ure, potem pa je četa Pepa Guardiole v le nekaj minutah opravila delo in se praktično že ob polčasu lahko veselila uvrstitve v četrtfinale. Predzadnje dejanje osmine finala Današnji tekmi sta bili predzadnje dejanje osmine finala. Že prejšnji teden so si po pravih dramah v končnici in podaljšku četrtfinale priigrali nogometaši Manchester Uniteda in Porta. United je na povratni tekmi osmine finala v gosteh premagal Paris St. Germain s 3:1, Porto pa po podaljšku s 3:1 Romo. Ajax je izločil madridski Real s skupnim izidom 5:3, Tottenham pa Borussio Dortmund s 4:0.



Osmina finala se bo končala z zadnjima tekmama v sredo, ko bo münchenski Bayern gostil Liverpool (prva tekma 0:0), Barcelona pa Olympique Lyon (0:0).