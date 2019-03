Iz mestnega kampa v boj za vrh

Mešana štafeta brez Faka

15 stopinj pod ničlo

Čeprav niti v nordijskem svetu ni več ostrih zim, je v teh dneh na Švedskem drugače. Temperature so krepko nižje kot v srednji Evropi, jutra in noči postrežejo s 15 stopinjami pod ničlo, v popoldanskem času tekem napovedujejo sedem ali osem stopinj minusa.

LJUBLJANA – V zimi, bogati s svetovnimi smučarskimi prvenstvi, je napočil čas za zadnje dejanje, danes se bo namreč v Östersundu na Švedskem začel boj biatloncev za kolajne; dobro leto po olimpijskih igrah v Koreji in natanko dve leti po zadnjem prvenstvu marca 2017 v Hochfilznu na Tirolskem. Rdeča nit pogovorov v teh dneh so zlasti zelo nizke temperature.Slovenska reprezentanca je pripotovala na prizorišče v soboto in se spoznala z vso logistiko in stadionom, ki je sicer že vrsto let v koledarju tekmovalne zime, prav tu po navadi odprejo sezono svetovnega pokala v biatlonu, le v zadnjem decembru je bilo drugače, saj se je Östersund pripravljal za svetovno prvenstvo, premiera pa je pripadla naši Pokljuki. Na domačem snegu se je tedaj z najboljšo uvrstitvijo doslej v sezoni odrezal(bil je četrti na 20 km), pozneje pa je imel kopico zdravstvenih težav in je izpustil več kot polovico tekem.Ugibanje o njegovi tekmovalni pripravljenosti bo v zraku do sobotnega sprinta, zanj prvega nastopa na letošnjem prvenstvu. To bodo sicer odprli danes (16.15), za začetek se bo karavana pomerila v mešanih štafetah. Nekoč je bila to silno zanimiva disciplina tudi za slovenski tabor, na SP v Ruhpoldingu 2012 je naša četverica (, Jakov Fak,) osvojila srebro. Zdaj, ko bo od njih na startni črti le Bauer – ob njem pa šein–, realno ne gre pričakovati nekega podviga, in tega se dobro zaveda tudi glavni trener: »Upam le, da bosta za uvod naši tekmovalki natančni. Sleherni kazenski krog bi lahko drago plačali, poglavitni cilj bo končati tekmo, ne pa da bi nas vodilna štafeta na progi ujela v krogu, kar bi pomenilo za nas slovo od tekme.« Trener je sicer zadovoljen tako z urejenim prizoriščem kot z bivalnimi razmerami. »Prvič sem s slovensko reprezentanco v hišicah mestnega kampa, res sem navdušen nad udobjem in vsemi spremljajočimi objekti. Tukaj so telovadnica, bazen, savne, naše počutje je s kuharjem, ki smo ga pripeljali iz Slovenije, prav dobro,« je dejal, kajpak pa bo še boljše volje v prihodnjih dneh, če bodo dosežki njegovih biatloncev presegli povprečje te tekmovalne zime: »Za zdaj je zagotovo najpomembneje, da nimamo zdravstvenih težav. Tudi prehlad je priizginil, motil ga je namreč v zadnjih dveh tednih.«Östersund, mesto s 50.000 prebivalci v pokrajini Jämtland na osrednjem Švedskem, bo tretjič gostil biatlonsko SP po letih 1970 in 2008, gre pa za drugo veliko tekmovanje v enem mesecu v regiji, saj je sto kilometrov oddaljeni Åre februarja gostil SP v alpskem smučanju. Slovenska vrsta se je tam razveselila dveh kolajn, zlatein srebrne, imenitno bi bilo, če bi se naši biatlonci po štirih letih spet vrnili na stopničke svetovnega prvenstva. V Kontiolahtiju na Finskem je Fak leta 2015 postal svetovni prvak v skupinskem startu, na naslednjih dveh tekmovanjih (Oslo 2016, Hochfilzen 2017) pa kolajne za slovenski tabor ni bilo.