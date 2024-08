Čistka Alberta Riere

Na domačem prizorišču bosta ta konec tedna, ki bo imel podaljšek v ponedeljkov zadnji dvoboj 3. kroga 1. SNL v Stožicah, dve vznemirljivi tekmi z dodano vrednostjo. Današnja v Murski Soboti bo v znamenju prve ligaške tekme prvakov pod taktirko Alberta Riere in po polomu v Bratislavi, jutrišnja v Ljudskem vrtu pa bo izziv za Mariborčane. Uvod so sinoči v lokalnem derbiju opravile Radomlje in Domžale.

Nova Gorica: Primorje eMundia – Koper (sobota, sodnik Žan Jazbec, 17.30): Prav dolgo ajdovska prvoligaška vnema ne bo trajala brez zmag in s predolgim gostovanjem na domačem igrišču. Prva liga je prišla prehitro, kaže, da bo tudi odšla. Koper v prvih 180 minutah ni navdušil in je nakazal, da ne bo umiral v lepoti. Trener Oliver Bogatinov ima na voljo afriško-hrvaško kolonijo igralcev, ki se še sami iščejo, nimajo pa več kapitalca za šov na igrišču in prodajo.

Mariborčani z Vojvodino Izid povratne tekme 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo: Universitatea – Maribor 3:2 – 3:4 (Mitrita 52., Sierra 73., Koljić 95.; Iličić 68., Jakupović 82.). V 3. krogu kvalifikacij se bo Olimpija pomerila s Šerifom, Maribor pa z Vojvodino. Prvi tekmi bosta v četrtek, 8. t. m., v Stožicah in Ljudskem vrtu.

Murska Sobota: Mura – Celje (Matej Jug, 20.15): Sobočani so že v sedmih nebesih, njihovo realnost pa bodo razkrili ranjeni Celjani. Kakšne bodo posledice evropskega poloma? Sebi in v moštven prid bo evropsko petardo poskušal obrniti povratnik v 1. SNL – trener Albert Riera. Predsednik Celja Valerij Kolotilo mu je dal proste roke za brutalno selekcijo, ki bo boleča tudi za »lažne prince«. Riera jih zna prepoznati.

Maribor: Maribor – Bravo (nedelja, Denis Halilović, 20.15): »Cilj smo dosegli, lahko smo še boljši,« je po bitki v Craiovi odleglo Anteju Šimundži. Vijolični so potrebovali tekmo z veliko trpljenja in s takšnim razpletom, saj spremenijo vzdušje v moštvu in samozavest. Evropski poraženci? Zrinjski je boljši in je v gosteh potrdil vlogo favorita, ne bi pa bilo presenečenje, če bodo Šiškarji izpeljali zmagovalni ples v Ljudskem vrtu. Bolj sveži bodo!

Ljubljana: Olimpija – Nafta (ponedeljek, Anže Jerič, 20.15): Olimpijo bo težko premagati. Toda ali zeleno-beli lahko koga premagajo s pol moči? Ljubljančani še ne dajejo vtisa, da bi se lahko poigravali in igrali za dušo. Pristop stratega Victorja Sancheza, ki nedvomno je trenerska »prva liga« za 1. SNL, ima logiko. Za spektakel in stoječe ovacije navijačev je še čas, a slej ko prej bo prišel tudi trenutek, ko bodo navijači zahtevali več in več.