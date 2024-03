Celjani za prevlado na Štajerskem in nadvlado v Sloveniji

Prvenstvena nogometna bitka se je s polomom velikih v pokalnem tekmovanju zapletla. In se lahko še bolj, če bo v današnjem štajerskem derbiju, v osrednji tekmi 25. kroga 1. SNL v Celju, Maribor zadal nov udarec vodilnim Celjanom. V taboru Olimpije bi bili veseli takšnega razpleta, a tudi previdni, saj bodo jutri gostovali v Murski Soboti. Prvo današnje dejanje bo v Spodnji Šiški, v nedeljo bo še derbi za obstanek v Rogaški Slatini in tekma »za ničesar« v Domžalah.

Ljubljana: Bravo – Aluminij (sobota, sodnik Anže Jerič, 15): Tudi Bravo je osmoljenec pokalnega pogroma velikih. Prej je četrto mesto vodilo v Evropo, zdaj bo le še tretje. Dosegljivo pa bo le prek vijoličnega hrbta. Zato si pomladna strelska dolžnika Matej Poplatnik in še bolj Milan Tučić ne smeta privoščiti preveč tekem brez golov. Če Šiškarji ne bodo premagali Kidričanov, bosta med glavnimi krivci.

Celje: Celje – Maribor (Nejc Kajtazović, 17.30): Kako močno so zamajani vijolični temelji po pokalni hladni prhi v Ljudskem vrtu? Celjani upajo, da jih niso utrdili v treh dnevih, pri čemer pa so morali tudi svoje nekoliko utrditi po nizu slabših predstav, zaradi katerih so ogrozili pohod proti šampionski lovoriki. Ob kritikah za predstavo v derbiju v Stožicah se velja vprašati, ali niso osvojili točke proti prvakom in prvim izzivalcem?

114. ligaški derbi v samostojni Sloveniji bosta igrala Celje in Maribor, največ med vsemi v 1. SNL.

Trener Damir Krznar je umirjen, a mirnega spanca ni imel, ker so lahko tudi njegove kadrovske poteze odločilne. Ni golov in zanesljive igre. Iz manjše igralne krize, ki je morda posledica pritiska, lahko Celjani pridejo le z zmago – na kakršen koli način. Mariborski trener Ante Šimundža se je prepričal, da so vijolični brez dveh, kaj šele treh prvokategornikov, ki jih je izbral v uvodnem delu pomladi, zelo ranljivi.

Rogaška Slatina: Rogaška – Kalcer Radomlje (nedelja, Bojan Mertik, 13.00): Zdaj gre zares, Slatinčani so v sanjskem ritmu, a to je derbi, ki šteje več kot pokalni finale ali lovorika. Računica je za trenerja Oskarja Drobneta jasna kot beli dan, Radomljani morajo pasti. Toda, pozor: Radomljani zmagujejo takrat, ko vsi mislijo, da so že na tleh. Pozornost bo usmerjena v prvega strelca Patrika Mijića. V Lendavi se najmočnejši domači adut ni utrudil.

Vrstni red v 1. SNL Celje 55, Olimpija 48, Maribor (-1) 39, Bravo 37, Koper (-1) 34, Domžale in Mura (-2) po 26, Aluminij 24, Kalcer Radomlje 21, Rogaška 19.

Murska Sobota: Mura – Olimpija (Matej Jug, 15.00): Odpor Sobočanov je odvisen od stanja najizkušenejših igralcev. Zdravi in čistih misli lahko sprožijo pozitiven in fanatičen odziv pri mlajših, sicer so zeleno-beli premočni in že dolgo niso bili tako izraziti favoriti v soboško-ljubljanskih bitkah. Domači trener Tonči Žlogar ve, da tekma z Olimpijo ne sodi v kategorijo »zdaj ali nikoli«, gostujoči Zoran Zeljković pa se zaveda, da bi bil spodrsljaj enak polomu. Pokalni je pokazal, da bodo v bitki za lovoriko prišli tudi slabi dnevi. Le preveč jih ne sme biti, ali bistveno manj od celjskih.

Zeleno-beli napadalec Nemanja Motika in črno-beli branilec Leard Sadriu sta že jeseni bila trde bitke. FOTO: Blaž Samec

Domžale: Domžale – Koper (Alen Bubek, 20.15): Domžalčani še imajo varen položaj na lestvici, lahko pa se jim še zatresejo kolena. A pričakovati je, da bodo ujeli boljši ritem. Koprčani so potrebovali veliko zmago, toda prav veliko jim pokalni podvig proti Olimpiji še ni prinesel. Le boljše vzdušje, kar pa je lahko tudi dovolj za igralni obrat in miren spanec trenerja Aleksandra Radosavljevića.