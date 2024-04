Celjani izzivajo nesrečo

V ritmu hiti počasi gredo vodilni Celjani proti naslovu slovenskega prvaka in izzivajo nesrečo. V velikonočnem 28. krogu domače nogometne lige so jih presenetili (ne prvič v sezoni) Kidričani, ki so v zadnjih minutah ubranili vsaj točko, čeprav so šli s tremi v zadnjih 10 minut. Po tesni zmagi (in ne tako ogroženi) je Olimpija s tekmo manj znižala zaostanek na 10 točk. Znova je odlično formo v drugem delu sezone potrdila Rogaška z zanesljivim uspehom proti Bravu. Mariborčani so proti Radomljanom hodili po robu prepada, a so se rešili, ni pa se rešil trener gostov Oliver Bogatinov.

Izidi 28. kroga 1. SNL Celje – Aluminij 2:2 (Matko 36./,11-m, Bobičanec 82.; Krapuhin 13., Kljun 38.), Olimpija – Koper 3:2 (Elšnik 33.,11-m, Florucz 36., Brest 65.; Nkada 70., Osuji 89.), Maribor – Kalcer Radomlje 1:0 (Jakupović 57.), Rogaška – Kostel Bravo 2:0 (Mijić 24., 72.), Domžale – Mura 3:5 (Kolobarić 67., Đapo 89., Pišek 91.; Nuhanović 30., 39., Čakš 78, Maroša 80., Kurtović 87.); pari 29. kroga: Aluminij – Maribor (5. t. m.), Rogaška – Olimpija, Radomlje – Koper, Mura – Celje (vsi 6. t. m.), Bravo – Domžale (7. t. m.).

Razburljiv in zanimiv minuli konec tedna je znova po malem zamajal šampionske temelje Celjanov. Kot da bi hrepeneli po napetem zaključku sezone, podobnem iz šampionske sezone 2019/20, ko so v zadnjem krogu proti Olimpiji v Celju ubranili boljši izid v medsebojnih tekmah. V že četrtem neodločenem izidu to pomlad je bilo tudi veliko nesreče, že dolgo ni bilo tekme, v kateri bi bil tekmec pod takšnim rafalom strelov, kot je bil Aluminij. Celjani so jih sprožili kar 36, gostje le pet, od tega so dva – po celjskih darilih – spremenili v gol.

Olimpija se po izenačenem številu tekem lahko približa na sedem točk, toda na voljo jih je le še 24, pri čemer zeleno-beli niso v zaostanku kar z eno od tekem, pač pa za veliki derbi z Mariborom, ki bo na sporedu čez dva tedna (17. t. m.) v Stožicah.

Mariborčani so spomladi najuspešnejši ne upoštevajoč poraz za zeleno mizo proti Sobočanom. Osvojili so 20 točk, Olimpija 16. Po odbitku treh točk vijoličnim je na vrhu spomladanske lestvice senzacionalno Rogaška z 18 točkami. Izjemno formo in srečno izbiro napadalca v zimskem premoru ter strelca dveh golov Patrika Mijića so Slatinčani začinili s peto zmago.