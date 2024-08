Čas je za veliki derbi

Pod vtisom evropskih bitk, ki slovenskemu trojčku Olimpiji, Mariboru in Celju še omogočajo evropsko jesen, se bo v 6. krogu 1. SNL vse vrtelo okoli velikega derbija, prvega v sezoni. Nedeljski v Ljudskem vrtu bo pomemben za narekovanje vzdušja za povratne evropske tekme, a tudi za ligaško izhodišče. Prvaki Celjani po derbiju gostijo Ajdovce, uvodni tekmi kroga pa bosta že danes v Murski Soboti in Domžalah. Ponedeljek je rezerviran za Bravo, ki bo gostil Lendavčane.

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Aleksandar Matković, 17.30): Evforije je konec, Sobočani so uvideli, da še ne sodijo v zgornjo polovico lestvice. Toda vztrajnost in tekmovalnost iz tekme v tekmo sta tudi del dobro delujočega moštva. Zdaj prihaja tudi obdobje, ko bo trener Tonči Žlogar lahko še bolj zaostril selekcijo in jo predvsem značajsko okrepil. Na igralske dodane vrednosti bo moral še počakati. Radomljani so primerljivi tekmeci in kot kaže neugodni.

Domžale: Domžale – Koper (Martin Matoša, 20.15): Bo slepa domžalska kura našla jajce, se lahko že sprašujejo v domačem taboru, ki mu z mladim trenerjem in debitantom Erikom Merdanovićem ne gre po načrtih. Toda, naj se zavedajo, lahko gre še slabše. Koprčani so, če že niso privlačni z igro, izrazito taktično dovršeni in na igrišču naposled »urejeni«. Premagujejo slabše in Domžalčani trenutno so slabši.

Kvalifikacije za konferenčno ligo Izidi, 1. tekma: Rijeka – Olimpija 1:1 (6478 gledalcev; Ivanović 34.; Lucas 76., 11-m; Olimpija: Vidovšek, Sualehe (od 46. Lasickas), Muhamedbegović, Ratnik, Silva, Agba, Doffo, Motika (od 80. Caciel), Pinto (od 68. Thalisson), Florucz (od 68. Brest), Lucas (od 80. Durdov); Djurgarden – Maribor 1:0 (12.579 gledalcev; Nguen 69.; Maribor: Jug, Širvys, Vidmar, Šoštarič Karič, Sikošek, J. Repas, Ž. Repas (od 90. Vrhovec), Barišić (od 73. Jakupović), Iličić (od 90. M'Bondo), Božić (od 81. Bourles), Beugre (od 81. Mbina); Pjunik – Celje 1:0 (8000 gledalcev; Buhari 59.; Celje: Rozman, Nieto, Vuklišević, Zec, Karničnik (od 76. Kavčič), Kvesić, Bobičanec, Kouter, Aarons (od 46. Pišek), Edmilson (od 76. Bralić), Menalo (od 46. Matko).

Maribor: Maribor – Olimpija (nedelja, David Šmajc, 17.30): Veliki derbi je prišel ob nepravem času. Za koga? Za poraženca. Maribor je poleti že vajen porazov, ki niso bili usodni, Olimpija sploh še ni izgubila. Trenerja Ante Šimundža in Victor Sanchez sta v polni bojni pripravljenosti, toda mar ni to tisto, kar si želi vsak trener: da je v igri za vse in poln adrenalina. Mariborčani so se na Švedskem zagotovo bolj potrošili kot Ljubljančani na Reki. To – in ob skoraj po merilih Zlatka Zahovića na igrišču pragmatično dovršena – je prednost zeleno-belega orkestra. Kako bo premešal igralske in taktične načrte Šimundža, je uganka. V Stockholmu so bili tujci zgolj privesek.

61. DERBI bosta odigrala Maribor in Olimpija, v zmagah je 24:14 za vijolične, razlika v golih 71:60.

Olimpijin trener Victor Sanchez gre v prvi veliki derbi brez poraza. FOTO: Goran Šebelić/Cropix

Zdravi El Arbi Soudani je neprecenljiv adut, še bolj pa sveži Josip Iličić. A po 90 minutah na Švedskem ne bo. Sanchezov taktični ritual je že znan, dva, trije novi igralci v začetni enajsterici, potem pa brez prevelikih nihanj držati ritem igre pod nadzorom. Ker je evropski izziv prevelik in milijoni evrov dobrodošli, derbi še ne bo »paša za oči«. Želeli ali ne, Djurgarden in Rijeka bosta močno vpletena v dvoboj, ki ga ne smejo izgubiti Mariborčani. Ljubljančani bodo slej ko prej enkrat izkusili poraz.

Ante Šimundža je v Stockholmu bolj zaupal slovenskim igralcem kot tujcem. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Prva liga Telemach Olimpija 5 3 2 0 7:2 11 Bravo 5 3 1 1 10:5 10 Koper 5 3 0 2 6:2 9 Mura 5 3 0 2 7:6 9 Maribor 4 2 2 0 8:4 8 Celje 4 2 1 1 8:6 7 Primorje 5 2 0 3 5:9 6 Radomlje 5 1 1 3 5:8 4 Nafta 5 1 0 4 2:10 3 Domžale 5 0 1 4 3:9 1

Celje: Celje – Primorje (Slavko Vinčić, 20.15): Celjani so najhuje prebrodili in imajo še vedno vse v svojih rokah. Ajdovci v nobenem primeru ne bi smeli biti prevelik zalogaj, kvečjemu idealen »sparing tekmec« za povratni evropski dvoboj s Pjunikom. Utrujenost po napornem potovanju iz Armenije ne bi smela biti izgovor, še najmanj za trenerja Alberta Riero, ki je s svojim načinom komunikacije in ambicijami postavil visoka celjska merila. Tudi sebi, zaradi česar bi lahko tudi »padel«.

Ljubljana: Bravo – Nafta (ponedeljek, Mateo Tozon, 17.30): Bravo na vrhu lestvice. To je realnost, če v Ljudskem vrtu Olimpija ne bo slavila. Takšne priložnosti sproščeni, razbremenjeni in tudi kakovostni Šiškarji v Stožicah ne smejo izpustiti iz nog. Nafta je še nekonkurenčna za 1. SNL, vprašanje je, ali v tej sezoni sploh bo.