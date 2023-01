Carlsenovi ničli zapored

Prvi letošnji superturnir v nizozemskem Wijk aan Zeeju se je prevesil v zaključni del. Tekmovalci danes uživajo še zadnji prosti dan pred odločilnimi tremi krogi, po katerih bomo v nedeljo dobili končni razplet. V najboljšem položaju po dobrih dveh tretjinah je 18-letni Nodirbek Abdusattorov iz Uzbekistana, ki je blestel v dosedanjem poteku in si je z izjemnim nizom štirih partij od 4. do 7. kroga priigral že celo točko prednosti pred najbližjimi zasledovalci. V omenjeni seriji je dosegel dve zmagi s črnimi figurami, nedvomno pa je bila najpomembnejša tista iz petega kroga, ko je premagal svetovnega prvaka Magnusa Carlsena.

Slednji je bil odločen nadomestiti spodrsljaj iz predhodnega kroga, ko je izgubil proti domačinu Anišu Giriju in je že v štirinajsti potezi žrtvoval kvaliteto za pobudo. Mladi Abdusattorov je izziv neustrašno sprejel in se je v komplikacijah, ki so sledile, presenetljivo znašel veliko bolje od svojega slovitega tekmeca. Partijo je pripeljal v damsko končnico s kmetom več, kjer je bilo jasno, da Carlsena čaka izrazito težka naloga, če se želi izogniti porazu. To mu ni uspelo in naposled se je bil priseljen predati pred neubranljivo promocijo tekmečevega kmeta v 60. potezi. Carlsen je tako prvič po letu 2015 doživel zaporedna poraza v standardnem šahu, medtem ko je za primerjavo lani v tej različici v vsem letu doživel en sam poraz, leta 2019 pa niti enega.

Na vrsti odločitev

Po tovrstnem šoku si je svetovni prvak sicer relativno dobro opomogel in mu je v nadaljevanju uspelo premagati Richarda Rapporta z belimi in Fabiana Caruano v izvrstno vodeni partiji s črnimi figurami, veliko vprašanje pa je, ali se precejšnjemu zaostanku navkljub do konca še lahko vrne v igro za prvo mesto. V nadaljevanju se je nekoliko ustavilo tudi Abdusattorovu, ki je samostojno vodstvo obdržal šele potem, ko mu je v devetem krogu tudi s pomočjo sreče in po skoraj sedmih urah igre uspelo izvleči remi iz izgubljene končnice proti nemškemu vrstniku Vincentu Keymerju. Domači adut Aniš Giri se mu je tako s sila pomembno zmago proti Kitajcu Ding Lirenu, za nameček s črnimi figurami, približal na vsega pol točke zaostanka in bo imel jutri v njunem neposrednem obračunu prednost prve poteze. Omenjena igralca imata najbolj realne možnosti za končno zmago. V primeru delitve prvega mesta po trinajstih krogih standardnega šaha bodo o končnem zmagovalcu odločali hitropotezni podaljški.

