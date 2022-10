Brez točke, a brez sramote

Pogled na lestvico hokejske lige prvakov v skupini s SŽ Olimpijo iz tivolskega zornega kota ne ponuja lepe podobe. Zmaji so namreč sklenili redni del na zadnjem mestu in brez osvojene točke. A obenem so se znašli v žrelu precej mogočnejših zasedb, kot denimo nogometaši Plzna v družbi Bayerna, Barcelone in Interja.

Zgodovina nastopov Olimpije in Jesenic v evropskih klubskih tekmovanjih je prav pisana. Zmaji so nekoč v pokalu prvakov igrali celo proti slovitemu CSKA iz Moskve, to je največji hokejski klub, ki je kadar koli gostoval v Tivoliju. Tudi na Jesenicah se lahko pohvalijo s številnimi odmevnimi mednarodnimi tekmami v preteklosti, prav v teh dneh uhaja spomin k 30. obletnici gostovanja železarjev, prvih slovenskih hokejskih prvakov, v Trenčinu, pri takrat najboljšem moštvu cenjenih češkoslovaških ledenih ploskev.

Prav v hokejski ligi prvakov pa slovenskega hokejskega moštva ni bilo še nikdar. Do jeseni 2022, ko se je zmajem, našim udeležencem razširjenega avstrijskega prvenstva, ponudila priložnost nastopa namesto nesrečnih Ukrajincev, ki imajo zdaj doma precej več resnih skrbi, kot pa je hokej. Na dlani je bilo, da Olimpija nima tako kakovostne zasedbe za povsem konkurenčen boj proti tekmecem iz močnejših ligaških tekmovanj Finske (TPS Turku), Nemčije (Wolfsburg) in Švice (Zug), je pa bil povsem jasen rokopis trenerja Mitje Šivica, ki se s svojim bojevitim duhom dobro znajde. To je pokazal že na jeseniški klopi, nato v prejšnji sezoni na ljubljanski ob uvrstitvi v končnici ICEHL, zdaj pa tudi ni obupal ob spoznanju, da so tekmeci boljši.

Treba bo vložiti več

Drži, pogled na končno lestvico brez osvojene točke vselej vznesenih navijačev ne razveseljuje, toda v večini predstav se je novinec v tekmovanju prav spodobno postavil po robu moštvom iz omenjenih treh dežel. Tudi na zadnji tekmi pri švicarskem prvaku v Zugu (2:5; 0:2, 1:2, 1:1; Čimžar, Garreffa; zadnji domači gol v prazno mrežo) sramote gostov ni bilo. In kar je najbolj pomembno, Slovenija je vendarle navzoča na evropskem hokejskem zemljevidu, četudi bo seveda za vidnejšo vlogo morala vložiti več in se temeljiteje pripraviti na ta resni projekt.

Tradicionalen pa je zdaj že celinski pokal IIHF, hokejska različica nogometne evropske lige. V tem tekmovanju bodo od danes do nedelje na turnirju pri starih znancih v Asiagu gostovali Jeseničani. Napadali bodo 1. mesto, saj le to vodi v novembrski polfinalni del v Nitro na Slovaško. Na dlani je, da bodo gostitelji iz Asiaga, letos novinci v ICEHL, najhujši tekmeci železarjev za vrh. Neznanki pa sta moštvi Vojvodine iz Novega Sada ter Istanbula, pri katerem je kar ducat ruskih hokejistov.