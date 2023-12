Bravo Neža Klančar: z državnim rekordom prišla v finale EP

Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar si je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju pri Bukarešti z dosežkom 24,05 sekunde priplavala finale na 50 m prosto. Skupno je dosegla sedmi čas, svoj lani na SP v Melbournu dosežen slovenski rekord pa je popravila za osem stotink sekunde.

V polfinalu so mejo 24 sekund premagale Francozinja Beryl Gastadello (23,77), Švedinja Michelle Coleman (23,78), Britanka Anna Hopkin (23,86) in Danka Julie Kepp Jensen (23,96).

Rekord je v redu, v finalu bodo odločale stotinke

»Z rezultatom sem zadovoljna. Odplavala sem osebni in tudi državni rekord, ki me je popeljal v moj prvi članski finale v kratkih bazenih. Vem, da sem naredila nekaj napak, tako da mislim, da lahko to v finalu še popravim in odplavam še kakšno stotinko sekunde hitreje,« je po tekmi povedala plavalka.

»Rekord je v redu. A popoldan je imela slabši start, bila je malo prekratka, ostalo je bilo dobro odplavano. Če v finalu sestavi vse, bo dosegla, kar si želi, in plavala pod 24 sekundami. Me je pa presenetilo, kako hitra so bila dekleta, saj jih je 24,00 in bolje plavalo kar pet. V finalu bodo odločale stotinke,« pa je dodal njen trener Tomaž Torkar.